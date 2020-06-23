В России чтут память Николая Кузнецова — на Украине его памятники сносят, а могилу оскверняют Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Екатеринбурге в канун открытия музея Николая Кузнецова в парке «Россия — Моя История» возобновилась дискуссия о перезахоронении останков разведчика на его малой родине — на Урале. О судьбе праха Кузнецова спорят музейщики, историки и родственница Николая Кузнецова — его племянница Елена Сакныне.

«Попытки переноса могилы предпринимались не раз, но я никогда не была сторонником этого. Потому что на Холме Славы во Львове находится не только могила Николая Ивановича. Он лежит там среди других героев, которые тоже погибли, освобождая Украину, — заявила URA.RU Елена Сакныне. — Это наши воины, там есть и уральцы».

По ее словам, могила Кузнецова — это «форпост русской славы на Украине», а перенос его останков может создать опасный прецедент. «Его памятник перенесли под аплодисменты бандеровцев, и прах также перенесут под аплодисменты. Это будет их победа. Его одного взять и увезти — про всех остальных тоже скажут: «Геть! Сносите всех своих героев!» — говорит Сакныне.

Екатеринбургский историк Сергей Горшков объясняет, что движет украинскими националистами: «Когда Николай Кузнецов работал в Ровно, он боролся не только с нацистами, но и с пособниками нацистов: уничтожал как гитлеровцев, так и бандеровцев. Конечно, они на него злы».

По мнению эксперта, перенос останков Кузнецова — вопрос государственной важности (как и с памятником маршалу Коневу в Праге). «Они, как варвары, изгаляются над нашими святынями. При продолжении таких акций переносить его прах на Родину, конечно, надо: как можно смиряться с этим? — говорит историк. — Но тогда для МИД и других российских органов встанет вопрос: „А что делать с другими могилами?“ Легкого решения здесь нет».

Вопрос о переносе останков Николая Кузнецова на Урал поднимался много раз, последний — весной этого года, когда властям Львова предъявили доверенность от другой племянницы Кузнецова — Маргариты Брюхановой из Уфы (она скончалась несколько лет назад). Исполком горсовета Львова отказал, заявив, что передача праха Кузнецова «государству-агрессору» «нежелательна и преждевременна», но вопрос будет учтен на переговорах России и Украины.