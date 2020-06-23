22 июня 2020

Коронавирус в Челябинской области: последние новости 23 июня. Первой смены в лагерях не будет, COVID сорвал фестиваль года, суд сохранил карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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После вчерашнего взлета динамика заражений вернулась к «обычному» уровню Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 июня — 194-й день с момента выявления коронавируса и 104-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 6480 случаев заражения, выздоровели 3434 человека и скончались 125.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 599705 (+7425) случаев заражения. Вылечились 356429 (+12013) пациентов — 59% от заболевших. Умерли 8359 (+153) человек — 1,4% от заразившихся.

После установленного накануне абсолютного рекорда по числу заражений — 270 случаев челябинцы с некоторым даже облегчением восприняли цифру в 182 новых положительных диагноза.

«Выздоровели 133 человека, всего с начала пандемии 3434 пациента, — рассказали в оперштабе. — Умерли четыре женщины в возрасте 67, 76, 78 и 80 лет. Для последней пациентки, страдающей раком и гипертонией, COVID был сопутствующим заболеванием».

Суд отказался отменить карантин в регион

Челябинский областной суд ответил отказом на требования южноуральцев отменить карантин по COVID-19 в регионе. Решение может быть оспорено в апелляционной инстанции, сообщили URA.RU в суде. Сергей Леонтьев, Виктория Майбородина и Василий Балакин подали административные иски к правительству и губернатору Челябинской области, требуя признать незаконными ограничения свободы передвижения, выбора места жительства, соблюдения дистанции 1,5 метра, а также использования с 12 мая масок и респираторов в общественных местах.

Пандемия «отменила» Бажовский фестиваль

В Челябинской области отменили крупнейшее массовое мероприятие года — Бажовский фестиваль народного творчества. Проходившее 27 лет подряд мероприятие имело поклонников практически во всех российских регионах и даже за рубежом. Обеспечивали работу Бажовки 500 человек, число зрителей доходило до 40 тыс. зрителей, а участников — до 8 тыс. участников. Количественно фестиваль опережал другой бренд Челябинской области — Ильменский фестиваль авторской песни.

Первая смена в детских лагерях срывается

Коронавирус не позволяет открыть детские лагеря в Челябинске. Печальная новость прозвучала 23 июня в городской думе. Хуже того, под вопросом вообще все планы на летний отдых детей. «Открытие летних лагерей возможно, когда мы приступим к третьему этапу, — отметила Вероника Макарова, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора. — Учитывая, что сейчас мы на первом этапе снятия ограничений, перспективы летней оздоровительной кампании на сегодня весьма туманны». При этом все намеченные лагеря готовы к приему детей — работы не останавливали в расчете на спад эпидемии.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

На Южном Урале восстанавливают железнодорожное соообщение с черноморскими курортами. С 30 июня в расписание вернется поезд №477/478 Челябинск — Адлер, с 5 июля (отправлением по воскресеньям) — поезд №519/520 Орск — Анапа.

До 30 июня в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.

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Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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