23 июня 2020
22 июня 2020

Главные новости Челябинской области за 23 июня. Скандалы в «ЕР» и КПРФ, область вошла в ТОП-15 по строительству жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Региональная конференция челябинского отделения партии Единая Россия. Челябинск, слушатели, зрители, аудитория, участники конференции
В Единой России случился предвыборный скандал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Челябинской области за 23 июня в обзоре URA.RU: Партийные склоки в области, область попала в ТОП-15 по России, суд отказал активистам, отмена популярного фестиваля

  • Депутат-коммунист из челябинского Заксо Михаил Махов решил вопреки партии голосовать за поправки в Конституцию. Парламентарий заявил, что они несут «положительный смысл».
  • Предвыборные скандалы в челябинском отделение «ЕР» дошли до Москвы. Центральный исполком потребовал разъяснить ситуацию и провести повторное заседание.
  • Челябинская область вошла в рейтинг из 15 российских территорий, где строят больше всего жилья в России. По итогам 2019 года регион стал третьим по УрФО.
  • Челябинский облсуд ответил отказом на иск активистов Сергея Леонтьева, Виктории Майбородиной и Василия Балакина отменить карантин в городе. Ранее челябинцы подали в суд с требованием отменить распоряжение о введении режима повышенной готовности.
  • Одно из основных мероприятий года в Челябинской области — Бажовский фестиваль народного творчества не состоится. Из-за непростой ситуации с коронакризисом организаторы решили не проводить его в этом году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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