В Единой России случился предвыборный скандал
Все самые интересные и важные новости Челябинской области за 23 июня в обзоре URA.RU: Партийные склоки в области, область попала в ТОП-15 по России, суд отказал активистам, отмена популярного фестиваля
- Депутат-коммунист из челябинского Заксо Михаил Махов решил вопреки партии голосовать за поправки в Конституцию. Парламентарий заявил, что они несут «положительный смысл».
- Предвыборные скандалы в челябинском отделение «ЕР» дошли до Москвы. Центральный исполком потребовал разъяснить ситуацию и провести повторное заседание.
- Челябинская область вошла в рейтинг из 15 российских территорий, где строят больше всего жилья в России. По итогам 2019 года регион стал третьим по УрФО.
- Челябинский облсуд ответил отказом на иск активистов Сергея Леонтьева, Виктории Майбородиной и Василия Балакина отменить карантин в городе. Ранее челябинцы подали в суд с требованием отменить распоряжение о введении режима повышенной готовности.
- Одно из основных мероприятий года в Челябинской области — Бажовский фестиваль народного творчества не состоится. Из-за непростой ситуации с коронакризисом организаторы решили не проводить его в этом году.
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