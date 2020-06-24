Президент России отметил ситуацию с коронавирусом в ЯНАО
Все самые интересные и важные новости ЯНАО за 23 июня в обзоре URA.RU: Президент России поможет ЯНАО, коммунальщики готовятся к зиме, бизнесмена из Салехарда оштрафовали, известный волейболист опять устроил скандал
- Президент России Владимир Путин включил Ямало-Ненецкий округ в число регионов, где сохраняется сложная ситуация с COVID-19. Глава государства пообещал, что власти «не оставят в беде».
- Коммунальщики ЯНАО уже начали подготовку к зимнему сезону. В городах Губкинский и Муравленко, в Пуровском и Надымском районах было проверено состояние теплосетей.
- Владельца одного из магазинов в Салехарде оштрафовали на 50 тысяч рублей за повышение цен на товары первой необходимости. По версии прокуратуры бизнесмен делал наценку до 30%.
- Игрок волейбольного клуба «Факел» из Нового Уренгоя Александр Кимеров опять попал в скандальную ситуацию. На этот раз он устроил «дорожную войну» в Москве — оскорбил водителя попутной машины и разбил стекло. В 2017 году спортсмен устроил дебош в самолете.
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