23 июня 2020
22 июня 2020

Главные новости в ЯНАО за 23 июня. Владимир Путин обратил внимание на регион, началась подготовка Ямала к зиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Втдеообращение Владимира Путина. Москва, путин на экране
Президент России отметил ситуацию с коронавирусом в ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все самые интересные и важные новости ЯНАО за 23 июня в обзоре URA.RU: Президент России поможет ЯНАО, коммунальщики готовятся к зиме, бизнесмена из Салехарда оштрафовали, известный волейболист опять устроил скандал

  • Президент России Владимир Путин включил Ямало-Ненецкий округ в число регионов, где сохраняется сложная ситуация с COVID-19. Глава государства пообещал, что власти «не оставят в беде».
  • Коммунальщики ЯНАО уже начали подготовку к зимнему сезону. В городах Губкинский и Муравленко, в Пуровском и Надымском районах было проверено состояние теплосетей.
  • Владельца одного из магазинов в Салехарде оштрафовали на 50 тысяч рублей за повышение цен на товары первой необходимости. По версии прокуратуры бизнесмен делал наценку до 30%.
  • Игрок волейбольного клуба «Факел» из Нового Уренгоя Александр Кимеров опять попал в скандальную ситуацию. На этот раз он устроил «дорожную войну» в Москве — оскорбил водителя попутной машины и разбил стекло. В 2017 году спортсмен устроил дебош в самолете.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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