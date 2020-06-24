В Пермском крае рано смягчать режим ограничений
Все самые интересные и важные новости Пермского края за 23 июня в обзоре URA.RU: Повысился коэффициент распространения инфекции, бизнесмены получат поддержку, альтернативный летний отдых для детей, благоустройство Перми к юбилею
- В Пермском крае вновь повысился коэффициент распространения инфекции. При норме менее 0,8, сейчас он составляет 1,06. Также в регионе мало свободных коек для пациентов с коронавирусом. Это отдаляет край от смягчения карантина.
- Владельцы малого и среднего бизнеса Пермского края смогут брать льготные займы до 50 тысяч рублей при задолженности по налогам, сборам или другим обязательным платежам. При этом предпринимателям сократили пакет документов для оформления займа.
- Вместо детских оздоровительных лагерей в Пермском крае начнут работать мини-площадки на базах учреждений культуры и спорта. Дети будут организованы в отряды не более пяти человек.
- К 300-летию Перми в городе будет проведено масштабное благоустройство города, в частности эспланады, Комсомольского проспекта, набережной реки Кама. Также власти города пообещали, что закупят новые трамваи и автобусы.
- Один из строительных магазинов Перми прислал реабилитационному центру для инвалидов мусор, вместо стройматериалов. Намерено это было сделано или случайно, выяснить не удалось.
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