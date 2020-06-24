В Пермском крае рано смягчать режим ограничений Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Пермского края за 23 июня в обзоре URA.RU: Повысился коэффициент распространения инфекции, бизнесмены получат поддержку, альтернативный летний отдых для детей, благоустройство Перми к юбилею

В Пермском крае вновь повысился коэффициент распространения инфекции. При норме менее 0,8, сейчас он составляет 1,06. Также в регионе мало свободных коек для пациентов с коронавирусом. Это отдаляет край от смягчения карантина.

Владельцы малого и среднего бизнеса Пермского края смогут брать льготные займы до 50 тысяч рублей при задолженности по налогам, сборам или другим обязательным платежам. При этом предпринимателям сократили пакет документов для оформления займа.

Вместо детских оздоровительных лагерей в Пермском крае начнут работать мини-площадки на базах учреждений культуры и спорта. Дети будут организованы в отряды не более пяти человек.

К 300-летию Перми в городе будет проведено масштабное благоустройство города, в частности эспланады, Комсомольского проспекта, набережной реки Кама. Также власти города пообещали, что закупят новые трамваи и автобусы.

Один из строительных магазинов Перми прислал реабилитационному центру для инвалидов мусор, вместо стройматериалов. Намерено это было сделано или случайно, выяснить не удалось.