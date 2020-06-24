23 июня 2020
22 июня 2020

Главное в Пермском крае за 23 июня. До смягчения карантина пока далеко, в регионе ввели льготные займы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае рано смягчать режим ограничений Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Пермского края за 23 июня в обзоре URA.RU: Повысился коэффициент распространения инфекции, бизнесмены получат поддержку, альтернативный летний отдых для детей, благоустройство Перми к юбилею

  • В Пермском крае вновь повысился коэффициент распространения инфекции. При норме менее 0,8, сейчас он составляет 1,06. Также в регионе мало свободных коек для пациентов с коронавирусом. Это отдаляет край от смягчения карантина.
  • Владельцы малого и среднего бизнеса Пермского края смогут брать льготные займы до 50 тысяч рублей при задолженности по налогам, сборам или другим обязательным платежам. При этом предпринимателям сократили пакет документов для оформления займа.
  • Вместо детских оздоровительных лагерей в Пермском крае начнут работать мини-площадки на базах учреждений культуры и спорта. Дети будут организованы в отряды не более пяти человек.
  • К 300-летию Перми в городе будет проведено масштабное благоустройство города, в частности эспланады, Комсомольского проспекта, набережной реки Кама. Также власти города пообещали, что закупят новые трамваи и автобусы.
  • Один из строительных магазинов Перми прислал реабилитационному центру для инвалидов мусор, вместо стройматериалов. Намерено это было сделано или случайно, выяснить не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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