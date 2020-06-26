Сегодня, 26 июня — 197-й день с момента выявления коронавируса и 107-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 6 982 случая заражения, выздоровели 3 798 человек и скончались 136 пациентов.
В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 620 794 (+6 800) случаев заражения. Вылечились 384 152 (+8 988) пациента — почти 62% от заболевших. Умер 8 781 (+176) человек — 1,4% от заразившихся.
В Челябинской области подтверждено 6 982 случая COVID-19, что на 162 больше, чем было накануне. С начала пандемии зарегистрировано 136 летальных исходов, непосредственно от коронавируса скончались 84 жителя региона. За минувшие сутки умерли три человека, у всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием.
Лидеры ковидного списка
Самое большое число заболевших в Челябинске (2 532), на втором месте Магнитогорск (1 139), на третьем — Миасс (638).
Среди сельских районов печальное лидерство у Верхнеуральского района, где никак не могут сдержать эпидемию. За минувшие сутки число заболевших выросло на 31 и достигло 164-х. Это серьезный показатель для муниципалитета, где проживает чуть больше 34 тысяч человек. Для сравнения, в соседнем Уйском районе на 23,5 тысячи человек приходится 12 заболевших.
Вице-губернатор ушел на карантин
В правительство региона вернулся COVID-19. В начале апреля коронавирус диагностировали у пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся, из-за чего ушел на самоизоляцию глава региона Алексей Текслер. А теперь заболели три сотрудника управления общественных связей, в том числе начальник управления Дмитрий Семенов. На карантин пришлось уйти их куратору, вице-губернатору Анатолию Векшину.
У всех троих заболевание проходит без симптомов. Векшин сдал тесты на COVID-19 и ждет результатов, которые станут известны в субботу.
Праздники отменяются
Магнитогорск из-за COVID-19 лишился главного городского праздника — Дня металлурга, который проходит одновременно с Днем города в третье воскресенье июля. Со времен СССР День металлурга был в Магнитке самым массовым. В город приезжали эстрадные звезды, гастроли оплачивал Магнитогорский металлургический комбинат. Теперь все праздники пройдут в онлайн-режиме.
Вслед за Магниткой отменяют празднования Дня металлурга в других городах региона, где есть металлургическое производство. Не будет массовых гуляний в Кыштыме, сообщила URA.RU мэр Людмила Шеболаева. В Сатке, как рассказал URA.RU глава Саткинского района Александр Глазков, праздники переносятся на более поздние сроки.
Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина
Сейчас область находится на первом этапе снятия ограничительных мер. О переходе на второй этап, когда начнут работать некоторые образовательные учреждения и откроются крупные торговые комплексы, в правительстве области пока не говорят.
Для второго этапа надо, чтобы в регионе в течение четырех дней подряд коэффициент распространения COVID-19 (Rt) был меньше 0,8; свободных коек для ковидных больных — больше половины от общего числа; число тестов на коронавирус — больше 70 на 100 тысяч населения. Два из трех показателей соблюдены уже давно. Rt оставался на этой неделе высоким и только 26 июня достиг уровня 0,83. Если число зараженных продолжит снижаться, то уже начиная с субботы пойдет отсчет дней для возможности перехода на второй этап.
Режим повышенной готовности, введенный губернатором Алексеем Текслером, в регионе истекает 30 июня. Как сообщил URA.RU источник в резиденции главы региона, решение о продлении режима должно быть принято 29 июня и скорее всего будет режим продлят еще на две недели. Уже точно известно, что лагеря с 1 июля открывать не станут. Ношение масок в общественных местах и транспорте остается обязательным.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «