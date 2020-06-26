Ношение масок в общественных местах остается обязательным Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 июня — 197-й день с момента выявления коронавируса и 107-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 6 982 случая заражения, выздоровели 3 798 человек и скончались 136 пациентов.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 620 794 (+6 800) случаев заражения. Вылечились 384 152 (+8 988) пациента — почти 62% от заболевших. Умер 8 781 (+176) человек — 1,4% от заразившихся.

В Челябинской области подтверждено 6 982 случая COVID-19, что на 162 больше, чем было накануне. С начала пандемии зарегистрировано 136 летальных исходов, непосредственно от коронавируса скончались 84 жителя региона. За минувшие сутки умерли три человека, у всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Лидеры ковидного списка

Самое большое число заболевших в Челябинске (2 532), на втором месте Магнитогорск (1 139), на третьем — Миасс (638).

Среди сельских районов печальное лидерство у Верхнеуральского района, где никак не могут сдержать эпидемию. За минувшие сутки число заболевших выросло на 31 и достигло 164-х. Это серьезный показатель для муниципалитета, где проживает чуть больше 34 тысяч человек. Для сравнения, в соседнем Уйском районе на 23,5 тысячи человек приходится 12 заболевших.

Подчиненные Анатолия Векшина заразились COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор ушел на карантин

В правительство региона вернулся COVID-19. В начале апреля коронавирус диагностировали у пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся, из-за чего ушел на самоизоляцию глава региона Алексей Текслер. А теперь заболели три сотрудника управления общественных связей, в том числе начальник управления Дмитрий Семенов. На карантин пришлось уйти их куратору, вице-губернатору Анатолию Векшину.

У всех троих заболевание проходит без симптомов. Векшин сдал тесты на COVID-19 и ждет результатов, которые станут известны в субботу.

Праздники отменяются

Магнитогорск из-за COVID-19 лишился главного городского праздника — Дня металлурга, который проходит одновременно с Днем города в третье воскресенье июля. Со времен СССР День металлурга был в Магнитке самым массовым. В город приезжали эстрадные звезды, гастроли оплачивал Магнитогорский металлургический комбинат. Теперь все праздники пройдут в онлайн-режиме.

Вслед за Магниткой отменяют празднования Дня металлурга в других городах региона, где есть металлургическое производство. Не будет массовых гуляний в Кыштыме, сообщила URA.RU мэр Людмила Шеболаева. В Сатке, как рассказал URA.RU глава Саткинского района Александр Глазков, праздники переносятся на более поздние сроки.

В ближайшие дни меры не ослабят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Сейчас область находится на первом этапе снятия ограничительных мер. О переходе на второй этап, когда начнут работать некоторые образовательные учреждения и откроются крупные торговые комплексы, в правительстве области пока не говорят.

Для второго этапа надо, чтобы в регионе в течение четырех дней подряд коэффициент распространения COVID-19 (Rt) был меньше 0,8; свободных коек для ковидных больных — больше половины от общего числа; число тестов на коронавирус — больше 70 на 100 тысяч населения. Два из трех показателей соблюдены уже давно. Rt оставался на этой неделе высоким и только 26 июня достиг уровня 0,83. Если число зараженных продолжит снижаться, то уже начиная с субботы пойдет отсчет дней для возможности перехода на второй этап.

Режим повышенной готовности, введенный губернатором Алексеем Текслером, в регионе истекает 30 июня. Как сообщил URA.RU источник в резиденции главы региона, решение о продлении режима должно быть принято 29 июня и скорее всего будет режим продлят еще на две недели. Уже точно известно, что лагеря с 1 июля открывать не станут. Ношение масок в общественных местах и транспорте остается обязательным.