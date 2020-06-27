В выходные читаем книги от топ-блогеров и общаемся с музыкантами

Развлекайтесь и узнавайте новое Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В эти выходные, 27 и 28 июня, мы предлагаем вам стать немножко кулинарами, интервьюерами, культурологами, актерами и даже охотниками. В новой подборке рекомендаций URA.RU собрало для вас занятия на любой вкус и распорядок дня! Время всех событий — московское.

7. Завтрак как в кино

Надоели обычные завтраки в виде бутербродов с сыром и кофе? Сегодня мы нашли отличный рецепт завтрака, каким его видят в кинематографе — по нашей рекомендации можно приготовить сэндвичи из анимационного фильма «Время приключений» или настоящий рахат-лукум из «Хроник Нарнии» . Приятного аппетита!

6. Верю! Познайте азы актерского мастерства

Найдите полтора часа и посмотрите курс лекций по актерскому мастерству от Аллы Демидовой , советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР. В онлайн-уроке представлены основы актерского мастерства, доступные новичкам и полезные в обыденной жизни: как грамотно поставить речь, убедить собеседника и найти внутреннюю уверенность в себе.

5. Посмотрите выставку

Сегодня благодаря цифровым платформам можно познакомиться с выдающимся наследием нью-йоркского Музея современного искусства и посмотреть его знаменитые экспозиции и экскурсии (все трансляции ведутся на английском языке): знаменитая коллекция современного искусства включает работы Винсента Ван Гога «Звездная ночь» и «Золотую Мэрилин Монро» Энди Уорхола, наряду с произведениями Джексона Поллока, Джаспера Джонса и многих других великих художников нашего времени. Коллекция музея также включает работы в области фотографии, кино, архитектуры, дизайна, медиа и исполнительского искусства.

4. Выберете новую книгу

Музей «Гараж» представил несколько новых книг в рамках своей издательской программы, которые зацепят любителей науки, философии и истории. Так, в книге Джеймса Дойла «Почему звезды мерцают? И другие важные вопросы о науке» сошлись юмор и отличный дизайн, которые делают книгу идеальной для знакомства и погружения в удивительный мир науки как для взрослых, так и для детей старшего школьного возраста.

А книга Жиля Дёлеза «Кино» станет настоящим открытием для любителей синематографа и его истории. Дёлез выходит за рамки не только привычных нам истории и искусствоведения, но даже традиционной философии. Его работы нельзя воспринимать как безусловные истины. Здесь нет ответов на вопросы: «Как снять хорошее кино?» или «Как написать отличный сценарий?» Вместо этого книга Жиля Дёлеза провоцирует мысль, создает творческий импульс, позволяющий вам выйти за пределы обыденности.

3. Сходите на охоту

Для любителей охоты и рыбалки, изголодавшихся на карантине по любимому делу, у нас отличные новости — стала доступна самая реалистичная видеоигра-симулятор об охоте Hunting Simulator 2 . Со вчерашнего дня игра доступна для ПК, а с 30 июня — для PS4 и Xbox One.

2. Посмотрите старое кино по-новому

В эпоху спецэффектов и 5D фильмов (есть и такое, не удивляйтесь) все немного забыли о классическом формате кино, который признан самым романтичным и успокаивающим. Это, конечно, черно-белое кино со своей особой магией и атмосферой. А чтобы выбрать «то самое», именно ваше — можно пробежаться по подборке из 12 лучших монохромных фильмов , которые не оставят равнодушными даже тех, кто совсем не любит черно-белое кино.

1. Послушайте музыку и пообщайтесь с артистами

Группы «Сплин» и «Би-2» выступят в рамках онлайн-проекта «Рок на Волге» 28 июня. Площадкой необычного рок-марафона станет не поле или стадион, а великая русская река Волга. Сцену установят на барже, а напротив нее разместят большой экран, на который будут выводиться видео зрителей, которые подключатся к трансляции через приложение Zoom. Трансляция на платформах «МТС Live» и «МТС ТВ» будет вестись в формате реального присутствия — 360 градусов. Зрители смогут также задать артистам вопросы в прямом эфире. Начало трансляции в 19:00 по московскому времени.