В выходные читаем книги от топ-блогеров и общаемся с музыкантами

В эти выходные, 27 и 28 июня, мы предлагаем вам стать немножко кулинарами, интервьюерами, культурологами, актерами и даже охотниками. В новой подборке рекомендаций URA.RU собрало для вас занятия на любой вкус и распорядок дня! Время всех событий — московское.
7. Завтрак как в кино
Надоели обычные завтраки в виде бутербродов с сыром и кофе? Сегодня мы нашли отличный рецепт завтрака, каким его видят в кинематографе — по нашей рекомендации можно приготовить
6. Верю! Познайте азы актерского мастерства
Найдите полтора часа и посмотрите
5. Посмотрите выставку
Сегодня благодаря цифровым платформам
4. Выберете новую книгу
Музей «Гараж» представил несколько новых книг в рамках своей издательской программы, которые зацепят любителей науки, философии и истории. Так, в книге
А книга
3. Сходите на охоту
Для любителей охоты и рыбалки, изголодавшихся на карантине по любимому делу, у нас отличные новости — стала доступна самая реалистичная
2. Посмотрите старое кино по-новому
В эпоху спецэффектов и 5D фильмов (есть и такое, не удивляйтесь) все немного забыли о классическом формате кино, который признан самым романтичным и успокаивающим. Это, конечно, черно-белое кино со своей особой магией и атмосферой. А чтобы выбрать «то самое», именно ваше — можно пробежаться по подборке из
1. Послушайте музыку и пообщайтесь с артистами
Группы «Сплин» и «Би-2» выступят в рамках онлайн-проекта «Рок на Волге» 28 июня. Площадкой необычного рок-марафона станет не поле или стадион, а великая русская река Волга. Сцену установят на барже, а напротив нее разместят большой экран, на который будут выводиться видео зрителей, которые подключатся к трансляции через приложение Zoom. Трансляция на платформах «МТС Live» и «МТС ТВ» будет вестись в формате реального присутствия — 360 градусов. Зрители смогут также задать артистам вопросы в прямом эфире. Начало трансляции в 19:00 по московскому времени.
План на 29 июня мы опубликуем через двое суток. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в