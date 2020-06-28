Челябинец, расстрелявший хаски на глазах у хозяйки, объяснился. ВИДЕО

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ЮграТур 2014. Ханты-Мансийск, собака, хаски
По словам мужчины, хаски напала на него Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Житель Челябинска, который застрелил из ружья гуляющего хаски прямо на глазах хозяйки, пытался защитить себя. Так мужчина ответил владельцам, которые спрашивали у него про причину такого поступка. Видео опубликовано в социальных сетях.

«Ваша собака на меня кинулась», — ответил мужчина на вопрос хозяйки, зачем он убил хаски. Сама владелица утверждает, что мужчина врет, и что пес был дружелюбный. Теперь от виновника требуют не только купить новую собаку, но и «искупить свою вину».

Напомним, конфликт между мужчиной и владельцами собак произошел в карьере в черте города. Стрелявший решил поохотиться на птицу в этом же карьере, но пес первым нашел и утащил «добычу» мужчины. По словам хозяйки, за это мужчина и пристрелил собаку, несмотря на мольбы не делать этого. Против челябинца возбуждено уголовное дело по двум статьям. Выясняются обстоятельства случившегося.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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