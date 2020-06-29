Пермский край готов к переходу ко второму этапу снятия ограничений Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 июня — 201-й день с момента выявления коронавируса и 111-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 634 437 человек (+6 791). В Пермском крае инфекция выявлена у 3 581 (+52 за сутки) жителей, выздоровели от коронавируса 2 430 человека, умерли: 74 — от коронавируса и 46 — от сопутствующих заболеваний.

Пермский край готов ко второму этапу. Коэффициент распространения инфекции в Пермском крае снизился до 0,79 (для перехода на второй этап он должен быть ниже 0,8). Охват тестирования на 100 тыс. населения составляет 157 анализов. Кроме того, за прошедшие выходные коечный фонд для лечения больных коронавирусом вырос на 190 мест (до 2837). Доля свободного фонда составляет 52% (для перехода на второй этап необходимо более 50%). Эти данные говорят о том, что регион готов к переходу на новый этап выхода из карантина.

Рухнул оборот общепита. За первые пять месяцев текущего года оборот общественного питания в регионе упал на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самое значительное падение произошло в апреле и мае — 60,7% и 56,2% соответственно.

В Пермском крае проведут эксперимент по дистанту. Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) хотят провести в нескольких регионах России, в число которых попал и Пермский край. Это инициатива Минпросвещения РФ. Запланированный период: с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года. ЦОС — это совокупность условий ‎для реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.

В Кунгуре отменили фестиваль «Небесная ярмарка». Организаторы XIX международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» приняли решение окончательно отменить мероприятие в этом году. Ранее они заявляли, что перенесут фестиваль на начало августа. «Небесная ярмарка» состоится в 2021 году.

Пулково отменил рейс в Пермь. Из-за угрозы распространения коронавируса петербургский аэропорт Пулково в минувшие выходные отменил рейсы, в том числе в Пермь . Помимо этого, до пунктов назначения вовремя не смогли добраться пассажиры, которые отправлялись в Анапу и Москву.

Владимир Плотников выздоровел. Депутат пермской гордумы Владимир Плотников выздоровел от коронавируса . Он провел в больнице две недели. По неофициальным данным, 26 июня Плотников был выписан.

В действиях Литовки не нашли нарушений. Протоиерея Андрея Литовку решено не наказывать после жалобы прихожанки . Женщина в апреле заявила, что во время пасхальной службы прихожане были без масок, целовали крест и причащались из одной ложки. Правоохранительные органы сообщили, что состава преступления нет, так как помещение проветривалось, а внутри была проведена дезинфекция. Прихожанка осталась недовольна решением полиции.

Питомцы пермского зоопарка скучают по посетителям. Некоторые животные пермского зоопарка насколько отвыкли от внимания публики, что стали бояться людей . «Маленькие обезьянки Тамарины, они пугаются, если рабочие с другого отдела заходят», — рассказывает директор Юлия Шитова. Для того, чтобы развлечь скучающих животных, сотрудники зоопарка выдумывают для них погремушки.