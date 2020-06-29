Сегодня, 29 июня — 201-й день с момента выявления коронавируса и 111-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 634 437 человек (+6 791). В Пермском крае инфекция выявлена у 3 581 (+52 за сутки) жителей, выздоровели от коронавируса 2 430 человека, умерли: 74 — от коронавируса и 46 — от сопутствующих заболеваний.
Пермский край готов ко второму этапу. Коэффициент распространения инфекции в Пермском крае снизился до 0,79 (для перехода на второй этап он должен быть ниже 0,8). Охват тестирования на 100 тыс. населения составляет 157 анализов. Кроме того, за прошедшие выходные коечный фонд для лечения больных коронавирусом вырос на 190 мест (до 2837). Доля свободного фонда составляет 52% (для перехода на второй этап необходимо более 50%). Эти данные говорят о том, что
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В Пермском крае проведут эксперимент по дистанту. Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) хотят провести в нескольких регионах России, в число которых попал и Пермский край. Это инициатива Минпросвещения РФ. Запланированный период: с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года. ЦОС — это совокупность условий для реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.
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