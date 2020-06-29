28 июня 2020
27 июня 2020
26 июня 2020

Главные новости в ХМАО за 27—28 июня. Жителям продлили карантин, губернатор прокомментировала слухи о закрытии Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , дорога, трасса сургут-лянтор
Сургут останется открытым городом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Все самые интересные и важные новости ХМАО за выходные в обзоре URA.RU:

Карантин в регионе продлен

  • За выходные в ХМАО выявлено 565 новых случаев заражения коронавирусом, семеро пациентов скончались.
  • Губернатор региона Наталья Комарова продлила карантин до 5 июля. В правительстве региона не исключают, что режим самоограничений может быть продлен до 1 сентября.
  • Специалисты ФГБУ «НМИЦ ФПИ» отмечают, что опыт, полученный в ходе борьбы с коронавирусом в ХМАО, будет изучен и использован в других регионах.

Закрытие Сургута оказалось фейком

  • Губернатор Югры Наталья Комарова опровергла слухи о закрытии Сургута для въезда и выезда. Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что Сургут с 10 по 30 июля 2020 года объявляется закрытым городом. Глава региона призвала доверять только официальной информации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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