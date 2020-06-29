Сургут останется открытым городом
Все самые интересные и важные новости ХМАО за выходные в обзоре URA.RU:
Карантин в регионе продлен
- За выходные в ХМАО выявлено 565 новых случаев заражения коронавирусом, семеро пациентов скончались.
- Губернатор региона Наталья Комарова продлила карантин до 5 июля. В правительстве региона не исключают, что режим самоограничений может быть продлен до 1 сентября.
- Специалисты ФГБУ «НМИЦ ФПИ» отмечают, что опыт, полученный в ходе борьбы с коронавирусом в ХМАО, будет изучен и использован в других регионах.
Закрытие Сургута оказалось фейком
- Губернатор Югры Наталья Комарова опровергла слухи о закрытии Сургута для въезда и выезда. Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что Сургут с 10 по 30 июля 2020 года объявляется закрытым городом. Глава региона призвала доверять только официальной информации.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «