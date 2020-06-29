Медики из Ноябрьска и Губкинского погибли от коронавируса
Все самые интересные и важные новости ЯНАО за выходные в обзоре URA.RU:
Коронавирус унес жизни двух медиков
- На Ямале скончались два медика, зараженных коронавирусом.
- В Ноябрьске жертвой инфекции стала фельдшер службы скорой помощи, которая могла контактировать с другим больным. Коллеги предлагают посмертно представить женщину к региональной награде «За преданность Ямалу».
- Вторым умершим медиком стала старшая медицинская сестра из Губкинской городской больницы, которая заразилась вне учреждения.
Депутаты Заксобрания Ямала провели последнее заседание
- Законодательное собрание ЯНАО завершило свою работу в этом составе. Парламентарии провели последнее заседание. Следующее пройдет уже в новом составе, который определится на выборах 13 сентября. До этого дня депутаты будут работать в своих округах.
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