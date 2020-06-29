28 июня 2020
27 июня 2020
26 июня 2020

Главные новости в ЯНАО за 27—28 июня. Двое медиков умерли от коронавируса, заксобрание завершило свою работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, ноябрьск, муравленко, Губкинский
Медики из Ноябрьска и Губкинского погибли от коронавируса Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Все самые интересные и важные новости ЯНАО за выходные в обзоре URA.RU:

Коронавирус унес жизни двух медиков

  • На Ямале скончались два медика, зараженных коронавирусом.
  • В Ноябрьске жертвой инфекции стала фельдшер службы скорой помощи, которая могла контактировать с другим больным. Коллеги предлагают посмертно представить женщину к региональной награде «За преданность Ямалу».
  • Вторым умершим медиком стала старшая медицинская сестра из Губкинской городской больницы, которая заразилась вне учреждения.

Депутаты Заксобрания Ямала провели последнее заседание

  • Законодательное собрание ЯНАО завершило свою работу в этом составе. Парламентарии провели последнее заседание. Следующее пройдет уже в новом составе, который определится на выборах 13 сентября. До этого дня депутаты будут работать в своих округах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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