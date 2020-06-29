Председатель курганского участка для голосования заразилась COVID

Из-за коронавируса у председателя участка для голосования пришлось заменить всю комиссию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В селе Сафакулево (Курганская область) обнаружили коронавирус у председателя комиссии одного из участков для голосования. Из-за этого избирательную комиссию участка полностью заменили. Об этом в соцсетях сообщили представители администрации Сафакулевского района.

«Председатель комиссии одного из участков для голосования в с. Сафакулево с 19 июня находилась на самоизоляции, позднее женщина получила положительный тест на коронавирусную инфекцию», — объяснили в администрации. Ранее жители района рассказали в соцсетях, что председатель комиссии избирательного участка заболела коронавирусом.

Представители администрации объяснили, что, хотя женщина контактировала с комиссией один раз и это было до самоизоляции, всех членов комиссии тоже отправили на самоизоляцию. У них взяли пробы на коронавирус, а состав избирательной комиссии полностью заменили. Также в помещении участка дважды провели санитарную обработку.

Ранее с коронавирусом госпитализировали сотрудника администрации Сафакулевского района. Данный район находится на втором месте по числу заболевших COVID-19 в Курганской области. Больше только в Кургане. По данным администрации района, на 25 июня в нем было зафиксировано 83 случая заражений коронавирусом. Согласно карте на сайте областного правительства, на 26 июня в районе всего выявили 78 заболевших.