Отставку мэра титановой столицы обсудят тайно

Власть в городе вот-вот поменяется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гордума Верхней Салды на внеочередном заседании 29 июня прекратит полномочия мэра Михаила Савченко. Как сообщили URA.RU в аппарате думы, заседание начнется в 16.00 и пройдет за закрытыми дверями.

Градоначальник подал в отставку 25 июня. Председатель думы Игорь Гуреев выпустил распоряжение о сборе народных избранников на следующий день — 26 июня. Однако впоследствии отменил собственное решение, перенеся заседание на понедельник.

Как писало URA.RU, мэр подал в отставку по семейным обстоятельствам. «Я ухожу из-за семейных обстоятельств. У меня очень сильно заболел отец. Надо находиться рядом с ним. Он живет в Екатеринбурге, я — в Верхней Салде. Просто не успеваю за ним следить и его лечить. Перееду в Екатеринбург», — заявил Михаил Савченко. По его словам, увольнение не связано с погрешностями в декларации о доходах, которые выявил областной департамент по противодействию коррупции.

Мэр останется на посту до окончания голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, а затем его обязанности будет исполнять первый вице-мэр по экономике и финансам Ирина Колпакова.

Ранее источники агентства предсказывали намерения руководства корпорации «ВСМПО-АВИСМА» обновить команду не только на самом предприятии, которое недавно покинул бывший гендиректор Михаил Воеводин, но и муниципалитета, в котором располагается основное производство.

«ВСМПО-АВИСМА» является главным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе, Boeing, Airbus, Embraer.