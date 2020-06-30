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Определена дата начала учебного года в 2020 году

Обязанностей у полицейских станет больше

Все самые интересные и важные новости в России за 29 июня в обзоре URA.RU :

Цена на АИ-95 опять побила рекорд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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