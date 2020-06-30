29 июня 2020

Главные новости в России за 29 июня. Введены новые требования к полицейским, цена на бензин побила рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера по отремонтированным дорогам. Челябинск, бензин, бензозаправка, автозаправка, бензобак, бензоколонка, а95
Цена на АИ-95 опять побила рекорд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все самые интересные и важные новости в России за 29 июня в обзоре URA.RU:

Президент объявил о сборах запасников

  • Президент России Владимир Путин 29 июня подписал указ о проведении в России военных сборов запасников в 2020 году.
  • Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.

Обязанностей у полицейских станет больше

  • Правительство России подготовило постановление, в котором говорится о расширении обязанностей работников полиции.
  • Теперь, если задержанный попал в больницу или ему оказывалась медицинская помощь, то полицейские будут должны в течение суток сообщить об этом родственникам.
  • Также внесены изменения о нормах питания и условиях содержание задержанных граждан.

Цена на бензин АИ-95 «пробила» потолок

  • На сегодняшних торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на 95-й бензин.
  • Стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейскую часть России достигла 58 174 рублей за тонну.
  • Несмотря на рекордную оптовую цену, эксперты прогнозируют, что резкого скачка розничных цен на топливо ожидать не стоит.

Определена дата начала учебного года в 2020 году

  • Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что новый учебный год в России начнется как обычно — 1 сентября.
  • При подготовке учебных заведений будут учтены новые санитарно-эпидемиологические правила.
  • Также с 1 сентября в российских школах 14-ти субъектов РФ начнется эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.

Назначены сроки Всероссийской переписи населения

  • Перепись населения, которая должна была пройти в октябре этого года, перенесена на апрель 2021 года.
  • По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков, которые своей работе будут использовать электронные планшеты.
  • Кроме обычного формата переписи, можно будет внести данные о себе своей семье самостоятельно на портале «Госуслуги», пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках.

Родители детей-инвалидов получат дополнительную меру поддержки

  • В Общественной палате подготовили инициативу, согласно которой родители, воспитывающие детей с инвалидностью, смогут официально работать без лишения пособия.
  • На сегодняшний день родители или опекуны ребенка-инвалида получают выплату в 10 тысяч рублей, но при условии, что не имеют оплачиваемой работы.
  • Однако, для сохранения пособия, согласно инициативе, источник официального дохода у родителя или опекуна не должен превышать минимальный размер оплаты труда.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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