Цена на АИ-95 опять побила рекорд
Все самые интересные и важные новости в России за 29 июня в обзоре URA.RU:
Президент объявил о сборах запасников
- Президент России Владимир Путин 29 июня подписал указ о проведении в России военных сборов запасников в 2020 году.
- Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
Обязанностей у полицейских станет больше
- Правительство России подготовило постановление, в котором говорится о расширении обязанностей работников полиции.
- Теперь, если задержанный попал в больницу или ему оказывалась медицинская помощь, то полицейские будут должны в течение суток сообщить об этом родственникам.
- Также внесены изменения о нормах питания и условиях содержание задержанных граждан.
Цена на бензин АИ-95 «пробила» потолок
- На сегодняшних торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на 95-й бензин.
- Стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейскую часть России достигла 58 174 рублей за тонну.
- Несмотря на рекордную оптовую цену, эксперты прогнозируют, что резкого скачка розничных цен на топливо ожидать не стоит.
Определена дата начала учебного года в 2020 году
- Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что новый учебный год в России начнется как обычно — 1 сентября.
- При подготовке учебных заведений будут учтены новые санитарно-эпидемиологические правила.
- Также с 1 сентября в российских школах 14-ти субъектов РФ начнется эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
Назначены сроки Всероссийской переписи населения
- Перепись населения, которая должна была пройти в октябре этого года, перенесена на апрель 2021 года.
- По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков, которые своей работе будут использовать электронные планшеты.
- Кроме обычного формата переписи, можно будет внести данные о себе своей семье самостоятельно на портале «Госуслуги», пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках.
Родители детей-инвалидов получат дополнительную меру поддержки
- В Общественной палате подготовили инициативу, согласно которой родители, воспитывающие детей с инвалидностью, смогут официально работать без лишения пособия.
- На сегодняшний день родители или опекуны ребенка-инвалида получают выплату в 10 тысяч рублей, но при условии, что не имеют оплачиваемой работы.
- Однако, для сохранения пособия, согласно инициативе, источник официального дохода у родителя или опекуна не должен превышать минимальный размер оплаты труда.
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