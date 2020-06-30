На УЭХК произошла вспышка коронавируса
Все самые интересные и важные новости Свердловской области за 29 июня в обзоре URA.RU:
В «атомном» Новоуральске произошла вспышка коронавируса
- В одном из цехов Уральского электрохимического комбината, который находится в ЗАТО Новоуральск, более 30 человек заболели коронавирусом.
- На предприятии сообщают, что все заболевшие изолированы, цех работает в штатном режиме.
- До этой вспышки, по состоянию на 28 июня, в Новоуральске было зафиксировано 40 случаев заражения.
В четырех городах области начнут тестировать систему раздельного сбора мусора
- Специальные контейнеры для сортируемых и несортируемых видов отходов уже в июле установят в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Алапаевске и Первоуральске.
- Контейнер с сортируемыми отходами предназначен для бумаги, пластика, стекла и металла.
- К несортируемым отходам относятся пищевые отходы, смешанная упаковка, средства гигиены отходы уборки помещений и т. д.
В Сысерти сменился начальник полиции
- Новым начальником ОВД Сысерти стал Александр Глущенко, который ранее работал в УЭБ и ПК УМВД Астраханской области.
- Как ранее сообщало URA.RU, новый руководитель сысертской полиции служил вместе с главой свердловского областного полицейского главка Александром Мешковым.
- Бывший руководитель ОВД Сысерти Евгений Узянов возглавил центр кинологической службы областного полицейского главка.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «