29 июня 2020

Главное в Свердловской области за 29 июня. Вспышка COVID на атомном предприятии, власти протестируют новую систему сбора мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский электрохимический комбинат. Новоуральск, уэхк, уральский электрохимический комбинат
На УЭХК произошла вспышка коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Свердловской области за 29 июня в обзоре URA.RU:

В «атомном» Новоуральске произошла вспышка коронавируса

  • В одном из цехов Уральского электрохимического комбината, который находится в ЗАТО Новоуральск, более 30 человек заболели коронавирусом.
  • На предприятии сообщают, что все заболевшие изолированы, цех работает в штатном режиме.
  • До этой вспышки, по состоянию на 28 июня, в Новоуральске было зафиксировано 40 случаев заражения.

В четырех городах области начнут тестировать систему раздельного сбора мусора

  • Специальные контейнеры для сортируемых и несортируемых видов отходов уже в июле установят в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Алапаевске и Первоуральске.
  • Контейнер с сортируемыми отходами предназначен для бумаги, пластика, стекла и металла.
  • К несортируемым отходам относятся пищевые отходы, смешанная упаковка, средства гигиены отходы уборки помещений и т. д.

В Сысерти сменился начальник полиции

  • Новым начальником ОВД Сысерти стал Александр Глущенко, который ранее работал в УЭБ и ПК УМВД Астраханской области.
  • Как ранее сообщало URA.RU, новый руководитель сысертской полиции служил вместе с главой свердловского областного полицейского главка Александром Мешковым.
  • Бывший руководитель ОВД Сысерти Евгений Узянов возглавил центр кинологической службы областного полицейского главка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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