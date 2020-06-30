Нижневартовский район — лидер Югры по привлечению инвестиций
Все самые интересные и важные новости ХМАО за 29 июня в обзоре URA.RU:
Нижневартовский район привлек 130 млрд рублей инвестиций
- В администрации Нижневартовского района посчитали, что за 2019 год район привлек 130 млрд рублей на инвестиционные проекты; это равняется половине бюджета ХМАО.
- В районе запущено 50 проектов, из которых 13 уже реализовано. Половина из них касается строительства, треть — сельского хозяйства. Общая стоимость проектов — более 4 млрд рублей.
Стали известны лидеры по явке в голосовании
- Нижневартовск, Сургут и Сургутский район лидируют в ХМАО по числу жителей, принявших участие в голосовании по Конституции.
- На сегодняшний день в Югре проголосовали более 35% жителей, имеющих право голосовать.
- По мнению политологов, высокая явка в ХМАО связана с желанием югорчан поддержать свою идентичность и закрепить неотчуждаемость территорий.
Зам. руководителя детского сада может сесть в колонию за коррупцию
- Заместитель заведующей детским садом «Аленький Цветочек» в Сургуте на протяжении длительного времени вымогала деньги у подрядчиков, с которыми были заключены контракты.
- В настоящее время установлено 11 фактов получения женщиной взяток на общую сумму более 500 тысяч рублей. По версии следствия, преступных эпизодов на счету заместителя директора дошкольного учреждения может быть больше.
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