30 июня 2020

Главное в Свердловской области за 30 июня. В Екатеринбурге мужчина пытался сжечь флаг России, кафе откроют летние веранды

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничная акция в честь Дня Государственного флага РФ. Екатеринбург, триколор, флаг россии, флаг рф
Мужчина пытался поджечь флаг России на избирательном участке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Свердловской области за 30 июня в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге откроются заведения общепита

  • Кафе и рестораны смогут открыть летние веранды в столице Урала с 1 июля. Такой указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
  • В других муниципалитетах летние веранды начнут работу по ситуации, которую определят местные власти.
  • Несмотря на снятие ограничений, не все владельцы заведений общепита готовы к открытию, многие рассчитывали, что карантин для них продлится до 6 июля и не успевают подготовиться.

Мужчина пытался сжечь российский флаг в Екатеринбурге

  • На входе в избирательный участок в Екатеринбурге нетрезвый мужчина попытался сжечь российский триколор, висящий над входом.
  • Нарушитель подошел к флагу и попытался его поджечь зажигалкой. На это быстро отреагировал полицейский, который охраняет избирательный участок. Он задержал хулигана.

В больнице Екатеринбурга медсестра «сошла с ума» на рабочем месте

  • В Екатеринбурге из ЦГБ № 7 забрали в психиатрическую больницу медсестру кардиологического отделения.
  • Медсестра неадекватно вела себя во время суточного дежурства. В частности угрожала коллегам пластиковым ножом и поливала пациентов водой.
  • Утром медики вызвали скорую помощь, чтобы ее отвезли на обследование в психиатрическую больницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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