Мужчина пытался поджечь флаг России на избирательном участке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Свердловской области за 30 июня в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге откроются заведения общепита

Кафе и рестораны смогут открыть летние веранды в столице Урала с 1 июля. Такой указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

В других муниципалитетах летние веранды начнут работу по ситуации, которую определят местные власти.

Несмотря на снятие ограничений, не все владельцы заведений общепита готовы к открытию, многие рассчитывали, что карантин для них продлится до 6 июля и не успевают подготовиться.

Мужчина пытался сжечь российский флаг в Екатеринбурге

На входе в избирательный участок в Екатеринбурге нетрезвый мужчина попытался сжечь российский триколор, висящий над входом.

Нарушитель подошел к флагу и попытался его поджечь зажигалкой. На это быстро отреагировал полицейский, который охраняет избирательный участок. Он задержал хулигана.

В больнице Екатеринбурга медсестра «сошла с ума» на рабочем месте

В Екатеринбурге из ЦГБ № 7 забрали в психиатрическую больницу медсестру кардиологического отделения.

Медсестра неадекватно вела себя во время суточного дежурства. В частности угрожала коллегам пластиковым ножом и поливала пациентов водой.

Утром медики вызвали скорую помощь, чтобы ее отвезли на обследование в психиатрическую больницу.