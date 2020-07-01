Мужчина пытался поджечь флаг России на избирательном участке
Все самые интересные и важные новости Свердловской области за 30 июня в обзоре URA.RU:
В Екатеринбурге откроются заведения общепита
- Кафе и рестораны смогут открыть летние веранды в столице Урала с 1 июля. Такой указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
- В других муниципалитетах летние веранды начнут работу по ситуации, которую определят местные власти.
- Несмотря на снятие ограничений, не все владельцы заведений общепита готовы к открытию, многие рассчитывали, что карантин для них продлится до 6 июля и не успевают подготовиться.
Мужчина пытался сжечь российский флаг в Екатеринбурге
- На входе в избирательный участок в Екатеринбурге нетрезвый мужчина попытался сжечь российский триколор, висящий над входом.
- Нарушитель подошел к флагу и попытался его поджечь зажигалкой. На это быстро отреагировал полицейский, который охраняет избирательный участок. Он задержал хулигана.
В больнице Екатеринбурга медсестра «сошла с ума» на рабочем месте
- В Екатеринбурге из ЦГБ № 7 забрали в психиатрическую больницу медсестру кардиологического отделения.
- Медсестра неадекватно вела себя во время суточного дежурства. В частности угрожала коллегам пластиковым ножом и поливала пациентов водой.
- Утром медики вызвали скорую помощь, чтобы ее отвезли на обследование в психиатрическую больницу.
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