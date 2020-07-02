01 июля 2020

В ЦИК объяснили резкое изменение данных по голосованию в Коми

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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Екатеринбург, голосование, кабинка для голосования, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию
Подавляющее большинство россиян поддержали поправки к Конституции, следует из промежуточных итогов голосования Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции. На первоначальном этапе голосов против внесения изменений было больше, но вскоре ситуация поменялась. В Центризбиркоме объяснили причину произошедшего.

Так, после обработки 5,23% протоколов за поправки проголосовали 29,93%, против — 68,88%. На этапе 16,32% оказалось, что поправки поддержали 68,69%, против — 30,34%. «Эта [первоначальная] информация отражала результаты по двум введенным протоколам. <…>. Да, были по этому региону два протокола, в которых был такой расклад за и против. Но мы же говорили, не торопитесь, дождитесь. Сейчас другой результат», — пояснил журналистам «Коммерсанта» зампред ЦИКа Николай Булаев.

Последний день голосования по поправкам состоялось 1 июля. Центризбирком сообщил об обработке 61% протоколов по всей стране. 77,02% россиян проголосовали за изменения, против — 22,15%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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