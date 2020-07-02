На фоне восстановления спроса на топливо и сокращения добычи цены на нефть продолжают расти. Также устойчивому росту поспособствовало уменьшение добычи в США. За прошлую неделю запасы нефти там упали на 7,2 млн баррелей. Brent смогла подрасти до 42,04 доллара за баррель (+0,02%). Нефть WTI немного упала в цене. Сейчас она торгуется по 39,8 доллара за баррель (-0,05%).
Рубль потерял позиции по отношению к мировым валютам на момент закрытия Московской биржи. Цена доллара остановилась на отметке 71,27 рубля (+1,29), евро — на 80 рублях (+1,31).
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Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» может быть скорректирован. Минэкономразвития предложило внедрить новую цифровую платформу «одно окно» с механизмами адресного подбора мер поддержки, создать условия для стимулирования роста, а также вовлекать граждан в предпринимательство, прежде всего за счет увеличения числа самозанятых.
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В ООН сообщили, что
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