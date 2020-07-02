Безработица в Германии бьет рекорды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На фоне восстановления спроса на топливо и сокращения добычи цены на нефть продолжают расти. Также устойчивому росту поспособствовало уменьшение добычи в США. За прошлую неделю запасы нефти там упали на 7,2 млн баррелей. Brent смогла подрасти до 42,04 доллара за баррель (+0,02%). Нефть WTI немного упала в цене. Сейчас она торгуется по 39,8 доллара за баррель (-0,05%).

Рубль потерял позиции по отношению к мировым валютам на момент закрытия Московской биржи. Цена доллара остановилась на отметке 71,27 рубля (+1,29), евро — на 80 рублях (+1,31).

Ситуация в России

Представители целого ряда компаний, включенных в список системообразующих в условиях пандемии, пожаловались на неудобства , которые создает этот статус. Они обязаны готовить массу отчетов для властей всех уровней при том, что большинство участников списка поддержки от государства не получали, а некоторые даже не планируют.

От кризиса больше всего пострадало производство авто- и других транспортных средств, бытовых приборов, мебели, ювелирных изделий, спортивных товаров и изделий из кожи. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), выиграть от текущей ситуации удалось фармацевтической отрасли и производству медицинских инструментов и оборудования.

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет . В апреле—июне 2020 года объем сделок составил 491 млн долларов.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» может быть скорректирован. Минэкономразвития предложило внедрить новую цифровую платформу «одно окно» с механизмами адресного подбора мер поддержки, создать условия для стимулирования роста, а также вовлекать граждан в предпринимательство, прежде всего за счет увеличения числа самозанятых.

Что происходит в мире

Конгресс США одобрил продление программы поддержки малого бизнеса . Программа компенсирует малому бизнесу расходы на аренду помещений и зарплаты сотрудникам при условии что малое предприятие не будет увольнять сотрудников.

Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила, что ее новый опрос указывает на ослабление рынка труда в малом бизнесе США в июне. Согласно ежемесячному отчету NFIB, в прошлом месяце малые предприятия в среднем сократили по 0,28 рабочих мест , что выше майского показателя (0,17).

Безработица в Германии в июне обновила пятилетний рекорд. Она поднялась до 6,4% . Это максимальный показатель с августа 2015 года.

В ООН сообщили, что потери мирового туризма из-за пандемии могут составить по меньшей мере 1,2 трлн долларов, что соответствует 1,5% мирового ВВП. Показатели окажутся такими в случае, если ограничения по коронавирусу продлятся около четырех месяцев. Если они будут продолжаться восемь месяцев, потери мирового туризма вырастут до 2,2 трлн долларов (2,8% мирового ВВП).

Прогнозы и мнения экспертов

Эксперт проекта финансовой грамотности Эльман Мехтиев рассказал, как распознать «черных кредиторов» во время кризиса. Их можно встретить в торговых рядах и недалеко от транспортных узлов, они часто пользуются системой поручительства и залога, не заключая договоров. Он подчеркнул, что легальные кредиторы обязаны входить в госреестры ЦБ.

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