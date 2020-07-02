В России объявлены итоги голосования по Конституции

Противники изменений Конституции оказались в меньшинстве Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила итоги голосования по изменению Конституции. Большинство россиян одобрили изменения.

«Предварительные результаты общероссийского голосования. Протоколов УИК — 100%», — объявили в ЦИК. Отмечается, что за изменения выступили 77,92% избирателей, против — 21,27%.

Ранее в ЦИК сообщили, что по итогам подсчета 99,65% бюллетеней, 78% россиян проголосовали за поправки в Конституцию. 21,23% избирателей высказались против.

Политолог, основатель консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев прогнозировал, что не менее 70% проголосовавших поддержат поправки, передает «Национальная служба новостей». Такой показатель он объяснил высоким уровнем доверия президенту, а также тем, что каждый смог найти в изменениях что-то важное для себя.

Политолог Марат Баширов заявил, что решение прийти на избирательные участки после режима самоизоляции является осознанным, передает агентство Nation News. По его словам, только желание россиян проявить свою гражданскую позицию дали такой оглушительный результат по явке.

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