Путин поблагодарил «ЕР» за новое звание еще 9 городам РФ

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
По словам Владимира Путина, эксперты оргкомитета проделали огромную работу при составлении списка претендентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу представителей фракции «Единая Россия» по организации и расширению списка муниципалитетов, претендующих на высокий статус «Города трудовой славы». В своем выступлении на заседании оргкомитета «Победа» глава государства поблагодарил парламентариев за экспертную оценку поступивших от городов заявок.

«Это большой труд и большая ответственность — скрупулезно проанализировать такой объем исторических материалов, статистических сведений, тем более, когда эти результаты с нетерпением люди ждут, которые гордятся своим родным городом и ценят его вклад в Победу, в послевоенное восстановление народного хозяйства страны», — заявил глава государства. По его словам, представители оргкомитета привели очевидные и убедительные аргументы в пользу присвоения почетного звания сразу 20 городам.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил Владимиру Путину включить в список муниципалитетов, претендующих на статус «Город трудовой славы» Магнитогорск, Ижевск, Уфу, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и Боровичи. Свое предложение Турчак объяснил высоким вкладом данных городов в победу в Великой Отечественной войне.

В общей же сложности, в список номинантов на престижное звание вошли 20 городов: Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Казань, Саратов, Нижний Новгород, Ярославль, Самара, Пермь, Томск и Боровичи (Новгородская область). Путин поддержал идею присвоить им особые статусы и заявил, что в скором времени подпишет все необходимые документы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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