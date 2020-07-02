Путин поблагодарил «ЕР» за новое звание еще 9 городам РФ

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу представителей фракции «Единая Россия» по организации и расширению списка муниципалитетов, претендующих на высокий статус «Города трудовой славы». В своем выступлении на заседании оргкомитета «Победа» глава государства поблагодарил парламентариев за экспертную оценку поступивших от городов заявок.
«Это большой труд и большая ответственность — скрупулезно проанализировать такой объем исторических материалов, статистических сведений, тем более, когда эти результаты с нетерпением люди ждут, которые гордятся своим родным городом и ценят его вклад в Победу, в послевоенное восстановление народного хозяйства страны», — заявил глава государства. По его словам, представители оргкомитета привели очевидные и убедительные аргументы в пользу присвоения почетного звания сразу 20 городам.
Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил Владимиру Путину включить в список муниципалитетов, претендующих на статус «Город трудовой славы» Магнитогорск, Ижевск, Уфу, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и Боровичи. Свое предложение Турчак объяснил высоким вкладом данных городов в победу в Великой Отечественной войне.
В общей же сложности, в список номинантов на престижное звание вошли 20 городов: Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Казань, Саратов, Нижний Новгород, Ярославль, Самара, Пермь, Томск и Боровичи (Новгородская область). Путин поддержал идею присвоить им особые статусы и заявил, что в скором времени подпишет все необходимые документы.
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