Миллионы россиян поддержали присвоение новых званий своим городам

Только в Челябинской области за присвоение званий «Город трудовой доблести» выступили более 700 тысяч жителей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Как минимум, 8 млн россиян проголосовали за то, чтобы их города получили статус «Город трудовой доблести». Из них пять миллионов заявили об этом на общероссийском голосовании по поправкам в Конституции. Такую поддержку жители городов выразили после того, как в «Единой России» предложили расширить число городов-кандидатов на присвоение этого звания.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, после поездки в Нижний Новгород местные ветераны попросили его помочь организовать сбор подписей за присвоение городу особого статуса. После этого похожие обращения стали поступать в отделения партии в других городах.

«Единая Россия» активно включилась в эту работу. В результате на сегодняшний день собрано более 7,8 млн подписей по всей стране. Лидерами голосования стали Уфа, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саратов, Челябинск. При этом Уфа показала максимальный результат — там проголосовали более 1 миллиона 200 тысяч человек», — заявил Турчак на заседании оргкомитета «Победа». В Нижнем Новгороде за инициативу проголосовали 846 тысяч человек, в Челябинске и Магнитогорске — 422 и 322 тысячи соответственно. В Екатеринбурге свои подписи в поддержку оставили более 500 тысяч человек, в Нижнем Тагиле — 230 тысяч.

Ранее Турчак предложил дополнить список городов, которые претендовали на звание «Город трудовой доблести». По его инициативе, в число кандидатов включили еще 9 городов. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею и заявил, что подпишет необходимые документы в скором времени. Таким образом, почетное звание будет присвоено сразу 20 городам.

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