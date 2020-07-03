ЕКАД отремонтируют за 2 миллиарда рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти России выделят деньги на ремонт ЕКАД, два города области получили почетные звания, в таможне новый руководитель, новая система ОСАГО не справилась с нагрузкой, прокуратура расследует массовое заражение COVID, умерла депутат гордумы. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:

Власти России выделили деньги на реконструкцию ЕКАД

Правительство России выделит два миллиарда рублей на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Проект позволит связать в единое транспортное кольцо трассы на Пермь, Челябинск, Тюмень и Серовский тракт. Благодаря этому Екатеринбург освободится от транспорта, который должен был проезжать через город из-за отсутствия альтернативы.

Двум городам области присвоят почетные звания

Екатеринбург и Нижний Тагил получат звания «Город трудовой доблести». За это проголосовали жители городов одновременно с плебисцитом.

За присвоение Екатеринбургу этого звания проголосовали 546 тысяч человек. В Нижнем Тагиле было собрано более 235 тысяч подписей.

В таможенной службе сменится руководитель

Начальник таможенной службы Свердловской Максим Чмора перешел на службу в центральный аппарат ФТС России. Он возглавил одно из профильных подразделений службы.

До назначения нового руководителя управлять ведомством будет первый заместитель Алексей Фролов.

В Екатеринбурге перестала работать информационная система ОСАГО

После перехода на обновленный автоматизированный режим рухнула система ОСАГО. Страховые агенты часами не могли оформить полисы.

В Российском союзе автостраховщиков объяснили ситуацию тем, что в системе много новшеств и из-за этого появляются технические неполадки.

Прокуратура инициировала уголовное дело из-за массового заражения людей

Прокуратура области возбудила уголовное дело из-за массового заражения коронавирусом на свадьбе.

Сообщается, что на свадьбе в Камышлове кто-то из гостей оказался болен COVID и заразил всех окружающих.

В итоге коронавирус выявили у 28 человек.

Умерла депутат Екатеринбургской гордумы

Депутат Екатеринбургской думы Елена Дерягина умерла в ЦГКБ №6 в ночь с 1 на 2 июля.

У Елены Дерягиной были проблемы с сердцем. Произошло обострение — оторвался тромб.

Елена Дерягина была депутатом городской думы четырех созывов и возглавляла муниципальное учреждение «Дом детского творчества Ленинского района».