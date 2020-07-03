02 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области к 3 июля. На ремонт ЕКАД выделили 2 млрд рублей, система ОСАГО рухнула от наплыва пользователей

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Областные трассы. Екатеринбург, екад
ЕКАД отремонтируют за 2 миллиарда рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти России выделят деньги на ремонт ЕКАД, два города области получили почетные звания, в таможне новый руководитель, новая система ОСАГО не справилась с нагрузкой, прокуратура расследует массовое заражение COVID, умерла депутат гордумы. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:

Власти России выделили деньги на реконструкцию ЕКАД

  • Правительство России выделит два миллиарда рублей на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги.
  • Проект позволит связать в единое транспортное кольцо трассы на Пермь, Челябинск, Тюмень и Серовский тракт. Благодаря этому Екатеринбург освободится от транспорта, который должен был проезжать через город из-за отсутствия альтернативы.

Двум городам области присвоят почетные звания

  • Екатеринбург и Нижний Тагил получат звания «Город трудовой доблести». За это проголосовали жители городов одновременно с плебисцитом.
  • За присвоение Екатеринбургу этого звания проголосовали 546 тысяч человек. В Нижнем Тагиле было собрано более 235 тысяч подписей.

В таможенной службе сменится руководитель

  • Начальник таможенной службы Свердловской Максим Чмора перешел на службу в центральный аппарат ФТС России. Он возглавил одно из профильных подразделений службы.
  • До назначения нового руководителя управлять ведомством будет первый заместитель Алексей Фролов.

В Екатеринбурге перестала работать информационная система ОСАГО

  • После перехода на обновленный автоматизированный режим рухнула система ОСАГО. Страховые агенты часами не могли оформить полисы.
  • В Российском союзе автостраховщиков объяснили ситуацию тем, что в системе много новшеств и из-за этого появляются технические неполадки.

Прокуратура инициировала уголовное дело из-за массового заражения людей

  • Прокуратура области возбудила уголовное дело из-за массового заражения коронавирусом на свадьбе.
  • Сообщается, что на свадьбе в Камышлове кто-то из гостей оказался болен COVID и заразил всех окружающих.
  • В итоге коронавирус выявили у 28 человек.

Умерла депутат Екатеринбургской гордумы

  • Депутат Екатеринбургской думы Елена Дерягина умерла в ЦГКБ №6 в ночь с 1 на 2 июля.
  • У Елены Дерягиной были проблемы с сердцем. Произошло обострение — оторвался тромб.
  • Елена Дерягина была депутатом городской думы четырех созывов и возглавляла муниципальное учреждение «Дом детского творчества Ленинского района».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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