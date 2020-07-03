Власти России выделят деньги на ремонт ЕКАД, два города области получили почетные звания, в таможне новый руководитель, новая система ОСАГО не справилась с нагрузкой, прокуратура расследует массовое заражение COVID, умерла депутат гордумы. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:
Власти России выделили деньги на реконструкцию ЕКАД
- Правительство России выделит два миллиарда рублей на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги.
- Проект позволит связать в единое транспортное кольцо трассы на Пермь, Челябинск, Тюмень и Серовский тракт. Благодаря этому Екатеринбург освободится от транспорта, который должен был проезжать через город из-за отсутствия альтернативы.
Двум городам области присвоят почетные звания
- Екатеринбург и Нижний Тагил получат звания «Город трудовой доблести». За это проголосовали жители городов одновременно с плебисцитом.
- За присвоение Екатеринбургу этого звания проголосовали 546 тысяч человек. В Нижнем Тагиле было собрано более 235 тысяч подписей.
В таможенной службе сменится руководитель
- Начальник таможенной службы Свердловской Максим Чмора перешел на службу в центральный аппарат ФТС России. Он возглавил одно из профильных подразделений службы.
- До назначения нового руководителя управлять ведомством будет первый заместитель Алексей Фролов.
В Екатеринбурге перестала работать информационная система ОСАГО
- После перехода на обновленный автоматизированный режим рухнула система ОСАГО. Страховые агенты часами не могли оформить полисы.
- В Российском союзе автостраховщиков объяснили ситуацию тем, что в системе много новшеств и из-за этого появляются технические неполадки.
Прокуратура инициировала уголовное дело из-за массового заражения людей
- Прокуратура области возбудила уголовное дело из-за массового заражения коронавирусом на свадьбе.
- Сообщается, что на свадьбе в Камышлове кто-то из гостей оказался болен COVID и заразил всех окружающих.
- В итоге коронавирус выявили у 28 человек.
Умерла депутат Екатеринбургской гордумы
- Депутат Екатеринбургской думы Елена Дерягина умерла в ЦГКБ №6 в ночь с 1 на 2 июля.
- У Елены Дерягиной были проблемы с сердцем. Произошло обострение — оторвался тромб.
- Елена Дерягина была депутатом городской думы четырех созывов и возглавляла муниципальное учреждение «Дом детского творчества Ленинского района».
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