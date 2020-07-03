На предприятии «Исеть-молоко» нашли двадцать нарушений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Известная тюменская компания «Исеть-молоко», использовала при производстве просроченные пищевые добавки. Анализ продукции на молочно-мясном комплексе производился в лаборатории, не имеющей государственной аккредитации, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области. Компания поставляет продукцию в муниципальные больницы, социальные учреждения и организации Урала.

«В ходе мероприятия выявлено 20 нарушений технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов», — указано в сообщении. Согласно приведенной ведомством информации, на производстве помимо просроченных добавок использовали грибковую закваску, которую хранили в холодильнике без маркировки и указания даты изготовления. Так же хранилось и сырое молоко.

Все сырье на предприятии принимали без специальной системы отслеживания «Меркурий», а затем хранили без указания времени его отгрузки и места изготовления. Таким образом, молочная продукция, по мнению Россельхознадзора, изготавливалась из сырья неизвестного происхождения.

За все двадцать нарушений в отношении «Исеть-молоко» было возбуждено два административных дела по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 14.43 КоАП. За нарушение правил хранения продукции комплексу назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Дело, связанное с нарушением изготовителем технических регламентов, направлено в тюменский арбитражный суд.

Предприятие неоднократно выигрывало тендеры на поставку молочной продукции в различные государственные учреждения. Среди ее клиентов — Вагайская областная больница №9, Тобольская больница (мкр. Иртышский) и федеральная больница Водников в Тюмени, Нижневартовский перинатальный центр, Ярковский дом-интернат пожилых и инвалидов, Гуфсин Свердловской области, МВД по Курганской области и т. д. Ранее оно поставляло продукцию в федеральный нейроцентр Тюмени, однако контракт был разорван.

В самой компании «Исеть-Молоко» не прокомментировали ситуацию. В различных отделах предприятия URA.RU направляли к секретарю директора, однако связаться с ним так и не удалось.

Ранее компания уже попадалась на грубых нарушениях производства. Так, в январе Россельхознадзор выявил, что в цехах комплекса «Исеть-молоко» не соблюдаются санитарные нормы, а в продукцию могла попадать грязь.