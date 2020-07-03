Жители требуют компенсаций за испорченный ремонт Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В Сургуте строители, делавшие капитальный ремонт на крыше одной из пятиэтажек по проспекту Мира, умудрились несколько раз затопить весь подъезд дома. Об этом URA.RU сообщил один из жителей.

«Они сняли гидроизоляцию кровли, а потом начались дожди. В результате весь наш подъезд затопило. Особенно тяжело пришлось людям на четвертом и пятых этажах. Мы три дня сидели без электричества», — жалуется сургутянин.

В управляющей компании «Сервис-3» URA.RU сообщили, что работы выполняли подрядчики югорского фонда капитального ремонта. «Мы занимались устранением последствий произошедшего. Дали людям электричество. Будем отправлять претензионные письма в адрес фонда капремонта», — прокомментировал технический директор УК Дмитрий Богун.

Директор компании «Электроремстрой», которая и занималась выполнением работ, Евгений Кравченко заявил журналисту агентству, что фирма готова компенсировать расходы жителям. «Мы не успели закрыть защитным материалом вскрытую крышу. Шел ливень протяженностью в сутки», — объяснил руководитель подрядной организации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске жители пришли в ужас от качества покраски дома подрядчиками фонда капремонта. Строители покрасили его в аляпистой красно-зеленой гамме с многочисленными потеками и неровностями.