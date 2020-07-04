В ЯНАО четвертый день подряд умирают пациенты с коронавирусом

За сутки в регионе выздоровели 84 человека, скончался один Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На Ямале за сутки выявлено 197 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«4 июля в ЯНАО 197 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки в регионе выздоровели 84 человека, мужчина 58 лет скончался.

Из общего числа заразившихся шесть новых случаев — среди вахтовых рабочих из других регионов. 191 заболевший COVID-19 найден в населенных пунктах Ямала: 2 в Пангодах, 4 в Надыме, 19 в Салехарде, 68 в Новом Уренгое, 28 в Тарко-Сале, 12 в Пурпе, 23 в Ноябрьске, 23 в Губкинском, 11 в Муравленко и 1 в Ягельном.

За время пандемии в регионе насчитывается 6 368 заражений. 2 597 пациентов выздоровели, умерли еще 43.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое произошла вспышка коронавируса. Это случилось из-за незаконного заселения вахтовиков в общежитие.