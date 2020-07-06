Ханты-Мансийск примет шахматную олимпиаду
В Ханты-Мансийске пройдет шахматный турнир, марафонец пробежал 200 км, в регионе продлили карантин до 12 июля, в Сургуте откроют обсерваторы. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:
Ханты-Мансийск примет шахматную олимпиаду
- В Ханты-Мансийске пройдет турнир среди участников с ОВЗ всемирной шахматной олимпиады и конгресс международной шахматной федерации.
- Уже в декабре будет сдан универсальный спортивный комплекс для проведения этих соревнований, которые запланированы на 2021 год.
Марафонец пробежал 200 км ради больного ребенка
- Марафонец-любитель Виталий Козоренко пробежал 200 км за 31 час, чтобы привлечь внимание к больной девочке Ульяне Александровой.
- Ранее он планировал пробежать 300 км от Сургута до Ханты-Мансийска, но из-за жаркой погоды решил сократить расстояние.
В Югре продлен карантин
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила карантин еще на одну неделю — до 12 июля.
- На 5 июля в Югре подтвердились еще 272 случая заражения коронавирусом. Общее количество заражений за все время эпидемии в регионе достигло 10 301 человека.
В Сургуте готовят новые обсерваторы
- Сейчас Сургуте действует единственный обсерватор, на базе отдыха «Олимпия», где оборудовано 137 мест. Однако, городу необходимо 250 коек.
- Сейчас в администрации города прорабатывают возможные варианты, в том числе создание обсерваторов на базе гостиниц.
- В таких учреждениях будут размещены пациенты, получившие первый отрицательный тест после лечения болезни.
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