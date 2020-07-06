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Самое актуальное в ХМАО за выходные 4—5 июля. Карантин в регионе продлен, марафонец пробежал 200 километров

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск примет шахматную олимпиаду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийске пройдет шахматный турнир, марафонец пробежал 200 км, в регионе продлили карантин до 12 июля, в Сургуте откроют обсерваторы. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:

Ханты-Мансийск примет шахматную олимпиаду

  • В Ханты-Мансийске пройдет турнир среди участников с ОВЗ всемирной шахматной олимпиады и конгресс международной шахматной федерации.
  • Уже в декабре будет сдан универсальный спортивный комплекс для проведения этих соревнований, которые запланированы на 2021 год.

Марафонец пробежал 200 км ради больного ребенка

  • Марафонец-любитель Виталий Козоренко пробежал 200 км за 31 час, чтобы привлечь внимание к больной девочке Ульяне Александровой.
  • Ранее он планировал пробежать 300 км от Сургута до Ханты-Мансийска, но из-за жаркой погоды решил сократить расстояние.

В Югре продлен карантин

  • Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила карантин еще на одну неделю — до 12 июля.
  • На 5 июля в Югре подтвердились еще 272 случая заражения коронавирусом. Общее количество заражений за все время эпидемии в регионе достигло 10 301 человека.

В Сургуте готовят новые обсерваторы

  • Сейчас Сургуте действует единственный обсерватор, на базе отдыха «Олимпия», где оборудовано 137 мест. Однако, городу необходимо 250 коек.
  • Сейчас в администрации города прорабатывают возможные варианты, в том числе создание обсерваторов на базе гостиниц.
  • В таких учреждениях будут размещены пациенты, получившие первый отрицательный тест после лечения болезни.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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