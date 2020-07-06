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Самое актуальное в ЯНАО за выходные 4—5 июля. Ямал признан наименее бедным регионом, в Новом Уренгое жителям грозят штрафы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцам бесплатно выдадут лекарства от ОРВИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новый Уренгой прибыли специалисты по коронавирусу, ямальцев выдадут лекарства от ОРВИ, Ямал назвали наименее бедным регионом, умерла депутат законодательного собрания. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:

Жителей Нового Уренгоя начнут штрафовать

  • С 4 июля в Новом Уренгое будут не только проверять места общего пользования, но и начнут штрафовать за несоблюдение эпидемиологических норм.
  • Для проведения рейдов в газовую столицу направлены восемь человек из Салехарда, которые вместе с полицейскими и специалистами из администрации будут проводить рейды по городу.
  • Проверки будут проводиться в торговых точках, обсерваторах, аэропорту и на железнодорожном вокзале.

Ямальцев обеспечивают бесплатными лекарствами

  • Жителям Ямала с диагнозом ОРВИ начали бесплатно раздавать лекарства. Первыми обеспечили больных из Нового Уренгоя.
  • В оперштабе отметили, уже закупили 25 тысяч наборов препаратов от ОРВИ для всех городов округа.

Эксперты назвали ЯНАО наименее бедным регионом

  • Специалисты выяснили, что на Ямале количество бедных составляет всего 5,6% от населения региона.
  • ЯНАО — единственный регион в России, где половина населения имеет доход выше среднего.

В Москве умерла депутат законодательного собрания ЯНАО

  • Депутат ямальского законодательного собрания Людмила Иванова умерла 5 июля в Москве.
  • Женщина была депутатом четырех созывов, имела медицинское образование и долгое время работала в больнице города Муравленко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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