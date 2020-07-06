Ямальцам бесплатно выдадут лекарства от ОРВИ
В Новый Уренгой прибыли специалисты по коронавирусу, ямальцев выдадут лекарства от ОРВИ, Ямал назвали наименее бедным регионом, умерла депутат законодательного собрания. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:
Жителей Нового Уренгоя начнут штрафовать
- С 4 июля в Новом Уренгое будут не только проверять места общего пользования, но и начнут штрафовать за несоблюдение эпидемиологических норм.
- Для проведения рейдов в газовую столицу направлены восемь человек из Салехарда, которые вместе с полицейскими и специалистами из администрации будут проводить рейды по городу.
- Проверки будут проводиться в торговых точках, обсерваторах, аэропорту и на железнодорожном вокзале.
Ямальцев обеспечивают бесплатными лекарствами
- Жителям Ямала с диагнозом ОРВИ начали бесплатно раздавать лекарства. Первыми обеспечили больных из Нового Уренгоя.
- В оперштабе отметили, уже закупили 25 тысяч наборов препаратов от ОРВИ для всех городов округа.
Эксперты назвали ЯНАО наименее бедным регионом
- Специалисты выяснили, что на Ямале количество бедных составляет всего 5,6% от населения региона.
- ЯНАО — единственный регион в России, где половина населения имеет доход выше среднего.
В Москве умерла депутат законодательного собрания ЯНАО
- Депутат ямальского законодательного собрания Людмила Иванова умерла 5 июля в Москве.
- Женщина была депутатом четырех созывов, имела медицинское образование и долгое время работала в больнице города Муравленко.
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