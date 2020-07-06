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Самое актуальное в Пермском крае за выходные 4—5 июля. В Прикамье построят новый горнолыжный курорт, завершен прием документов в избирком

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания г. Пермь, табличка, администрация губернатора пермского края
Семь кандидатов подали документы на пост главы Прикамья Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Избирком завершил прием документов на пост губернатора, в краевом суде выбирают нового зампредседателя, в регионе появится новый горнолыжный курорт. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:

Завершился прием заявлений от кандидатов на пост главы Прикамья

  • Избирком завершил прием документов на участие в выборах губернатора. Заявления приняты у семи кандидатов.
  • Теперь претендентам на пост главы региона в срок до 29 июля нужно собрать минимум по 102 подписи депутатов в муниципалитетах. Самовыдвиженцам необходимо собрать около 20 тысяч подписей избирателей.
  • Выборы губернатора состоятся в единый день голосования 13 сентября.

В Пермском краевом суде появится новый зампредседатель

  • Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рассмотрит заявления двух претендентов на должность зампредседателя Пермского краевого суда.
  • На эту должность претендуют председатель Свердловского суда Перми Александр Устименко и председатель Индустриального суда Перми Алексей Крайнов. Заседание ВККС состоится 15 июля.

В Прикамье строится новый горнолыжный курорт

  • Базу спортивного отдыха, ориентированную на горнолыжный, водный и пеший туризм планируют создать в районе поселка Усьва.
  • Проект комплекса «Усьва» уже разработан, предполагается, что в июле он будет представлен потенциальным инвесторам.
  • Планируется, что строительство комплекса обеспечит более 100 рабочих мест.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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