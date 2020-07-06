Семь кандидатов подали документы на пост главы Прикамья
Избирком завершил прием документов на пост губернатора, в краевом суде выбирают нового зампредседателя, в регионе появится новый горнолыжный курорт. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:
Завершился прием заявлений от кандидатов на пост главы Прикамья
- Избирком завершил прием документов на участие в выборах губернатора. Заявления приняты у семи кандидатов.
- Теперь претендентам на пост главы региона в срок до 29 июля нужно собрать минимум по 102 подписи депутатов в муниципалитетах. Самовыдвиженцам необходимо собрать около 20 тысяч подписей избирателей.
- Выборы губернатора состоятся в единый день голосования 13 сентября.
В Пермском краевом суде появится новый зампредседатель
- Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рассмотрит заявления двух претендентов на должность зампредседателя Пермского краевого суда.
- На эту должность претендуют председатель Свердловского суда Перми Александр Устименко и председатель Индустриального суда Перми Алексей Крайнов. Заседание ВККС состоится 15 июля.
В Прикамье строится новый горнолыжный курорт
- Базу спортивного отдыха, ориентированную на горнолыжный, водный и пеший туризм планируют создать в районе поселка Усьва.
- Проект комплекса «Усьва» уже разработан, предполагается, что в июле он будет представлен потенциальным инвесторам.
- Планируется, что строительство комплекса обеспечит более 100 рабочих мест.
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