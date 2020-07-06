Общепит, отели и спортивные организации получат компенсацию за покупку средств защиты и санитайзеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Намерение России до конца года вернуться к докризисным уровням добычи нефти, по мнению экспертов, приведет к дальнейшему колебанию цен на баррель Brent в диапазоне 38-42 доллара. Однако, прошедшая неделя выдалась относительно спокойной. Августовские фьючерсы нефти Brent закрепились на отметке 42,93 доллара за баррель, поднявшись за сутки на 13 центов. Баррель WTI также показал незначительный рост в 5 центов, и торгуется за 40,33 доллара.

Потерявший в цене более процента к доллару и евро, рубль к концу недели стабилизировал свой курс. К воскресному закрытию Московской биржи доллар за сутки потерял в цене 8 копеек и остановился на отметке 71,37 рубля, курс евро остался неизменным — 80,26 рубля. По мнению финансовых аналитиков, на укрепление российской валюты повлияло снижение политической неопределенности, после голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Ситуация в России

Минфин собирается расширить льготную ипотеку для многодетных семей. В частности, ведомство предлагает включить в список целей займов недостроенное жилье и квартиры, которым требуется ремонт.

Определены регионы с самым высоким уровнем бедности по итогам 2019 года. Ими стали Республика Тыва (34,7% жителей, живущих за чертой бедности), Ингушетия (30,5%), Кабардино-Балкария (24,2%), Алтай (24,2%) и Еврейская автономная область (23,9%). Наименьшая же доля бедных зафиксирована на Ямале (5,6%), в Москве (6,6%) и Московской области (7,3%), а также в Санкт-Петербурге (6,6%) и в Татарстане (6,9%).

Центробанк поддержал законопроект, позволяющий россиянам использовать водительские права в качестве удостоверения личности при получении услуг в кредитных организациях. Для альтернативы паспорту будет доступен ограниченный круг услуг: совершение денежных переводов без открытия банковского счета, почтовые переводы до 15 тысяч рублей, а также покупка и продажа иностранной валюты на сумму не более 100 тысяч рублей.

Жительницы России, уходившие в отпуск по уходу за ребенком, получат прибавку к пенсии. Полтора года такого отпуска можно заменить на пенсионные баллы. Таким образом, в этом году прибавка составит от 251 до 2260 рублей. Также выплата полагается на ребенка, получающего очное образование в вузе — около 1895 рублей.

Власти компенсируют малому бизнесу расходы на профилактику коронавирусной инфекции. Компенсацию в 15 тысяч рублей и по 6,5 тысяч на каждого сотрудника получат небольшие отели вместимостью до 100 номеров, а также компании, работающие в сферах общепита, бытовых услуг, гостеприимства и спорта. Деньги пойдут на закупку масок, санитайзеров и других средств защиты.

Силовики, ушедшие на пенсию по выслуге лет и продолжившие работать на гражданской должности, могут рассчитывать на две пенсии. По данным представителя ПФР, специализированная пенсия «по выслуге» не суммируется с обычной. Таким образом, бывший сотрудник силовых структур, отработавший в гражданской сфере более 11 лет может оформить заявление на предоставление еще одной выплаты.

Ситуация в мире

В этом году из-за эпидемии коронавируса мир потерял порядка 400 миллионов рабочих мест, заявил гендиректор Международной организации труда Гай Райдер. По его словам, данная цифра в десятки раз больше показателей кризисного 2008 года.

Великобритания вводит пакет персональных санкций в отношении граждан России за нарушение прав в рамках «поправок Магнитского». По данным газеты Financial Times, в список вошли «исполнители пыток, убийц и насильников», а санкции в отношении них «вступят в силу немедленно». Им запретят въезд в Великобританию, а также заморозят счета в банках страны.

Прогнозы и мнения экспертов

Увеличение пособий по безработице и введение карантинных дотаций привели к тому, что россияне перестали искать работу, заявили эксперты ведущих российских платформ онлайн-рекрутинга. По их данным, в первую очередь пострадали низкооплачиваемые сферы экономики, так как суммарно все введенные выплаты приблизились к минимальному оплату труда и, следовательно, сделали трудоустройство на данные вакансии бессмысленным.

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