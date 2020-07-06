Намерение России до конца года вернуться к докризисным уровням добычи нефти, по мнению экспертов, приведет к
Потерявший в цене более процента к доллару и евро, рубль к концу недели стабилизировал свой курс. К воскресному закрытию Московской биржи доллар за сутки потерял в цене 8 копеек и остановился на отметке 71,37 рубля, курс евро остался неизменным — 80,26 рубля. По мнению финансовых аналитиков, на
Ситуация в России
Минфин собирается расширить льготную ипотеку для многодетных семей. В частности, ведомство предлагает включить в список целей займов недостроенное жилье и квартиры, которым требуется ремонт.
Определены
Центробанк поддержал законопроект, позволяющий россиянам
Жительницы России, уходившие в отпуск по уходу за ребенком, получат прибавку к пенсии. Полтора года такого отпуска можно заменить на пенсионные баллы. Таким образом, в этом году прибавка составит от 251 до 2260 рублей. Также выплата полагается на ребенка, получающего очное образование в вузе — около 1895 рублей.
Власти компенсируют малому бизнесу расходы на профилактику коронавирусной инфекции. Компенсацию в 15 тысяч рублей и по 6,5 тысяч на каждого сотрудника получат небольшие отели вместимостью до 100 номеров, а также компании, работающие в сферах общепита, бытовых услуг, гостеприимства и спорта. Деньги пойдут на закупку масок, санитайзеров и других средств защиты.
Силовики, ушедшие на пенсию по выслуге лет и продолжившие работать на гражданской должности, могут рассчитывать на две пенсии. По данным представителя ПФР, специализированная пенсия «по выслуге» не суммируется с обычной. Таким образом, бывший сотрудник силовых структур, отработавший в гражданской сфере более 11 лет может оформить заявление на предоставление еще одной выплаты.
Ситуация в мире
В этом году из-за эпидемии коронавируса мир потерял порядка 400 миллионов рабочих мест, заявил гендиректор Международной организации труда Гай Райдер. По его словам, данная цифра в десятки раз больше показателей кризисного 2008 года.
Великобритания вводит пакет персональных санкций в отношении граждан России за нарушение прав в рамках «поправок Магнитского». По данным газеты Financial Times, в список вошли «исполнители пыток, убийц и насильников», а санкции в отношении них «вступят в силу немедленно». Им запретят въезд в Великобританию, а также заморозят счета в банках страны.
Прогнозы и мнения экспертов
Увеличение пособий по безработице и введение карантинных дотаций привели к тому, что россияне перестали искать работу, заявили эксперты ведущих российских платформ онлайн-рекрутинга. По их данным, в первую очередь пострадали низкооплачиваемые сферы экономики, так как суммарно все введенные выплаты приблизились к минимальному оплату труда и, следовательно, сделали трудоустройство на данные вакансии бессмысленным.
Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.