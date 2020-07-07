06 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 7 июля. Нижнетагильский завод вернул заказы, в протестный поселок приедут замполиты

© Служба новостей «URA.RU»
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НТЗМК возвращается к пятидневной рабочей неделе Фото: Илья Московец © URA.RU

НТЗМК вернется на пятидневку, в Свободный приедет проверка, в Екатеринбурге разрешили строить плотнее, регион стал четвертым в списке банкротов, скончался начальник ДПС. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:

Нижнетагильский завод возвращается к обычному графику работы

  • Завод металлических конструкций (НТЗМК) возвращается к привычному режиму работы после трехдневной рабочей недели.
  • Ранее сотрудники предприятия из-за отсутствия заказов перешли на трехдневную рабочую неделю, однако поработали по такому графику всего одну неделю.
  • Руководство предприятия договорилось с заказчиками по срокам выполнения контрактов.

В ЗАТО Свободный приедет проверка после голосования

  • В части Тагильского ракетного соединения РВСН, расположенные в ЗАТО Свободный приедут замполиты из-за большого числа проголосовавших против поправок в Конституцию.
  • Свободный стал лидером протестного голосования в Свердловской области. Там более 46% избирателей проголосовали против поправок.

В Екатеринбурге уплотнится застройка

  • Комиссия по землепользованию и застройке Екатеринбурга согласовала изменения градостроительных правил, согласно которым изменился коэффициент застройки.
  • Теперь на участке в 2 000 кв. метров можно будет строить восемь тысяч кв. метров жилья или офисов, вместо шести тысяч «квадратов» как ранее.

Свердловская область стала четвертой в России по числу банкротов среди юрлиц

  • В регионе за первое полугодие обанкротились 152 юридических лица. Это четвертая позиция после Москвы (852), Московской области (309) и Санкт-Петербурга (293).
  • Отмечается, что количество банкротств юрлиц за шесть месяцев 2020 года снизилось на 26%, чем за такой же период 2019 года.

Умер начальник ДПС Екатеринбурга

  • Начальник отделения дорожно-патрульной службы и розыска ОГИБДД по Екатеринбургу Иван Белопухов скончался утром 6 июля.
  • По информации коллег, 41-летний майор умер от инсульта.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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