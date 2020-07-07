НТЗМК возвращается к пятидневной рабочей неделе
НТЗМК вернется на пятидневку, в Свободный приедет проверка, в Екатеринбурге разрешили строить плотнее, регион стал четвертым в списке банкротов, скончался начальник ДПС. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:
Нижнетагильский завод возвращается к обычному графику работы
- Завод металлических конструкций (НТЗМК) возвращается к привычному режиму работы после трехдневной рабочей недели.
- Ранее сотрудники предприятия из-за отсутствия заказов перешли на трехдневную рабочую неделю, однако поработали по такому графику всего одну неделю.
- Руководство предприятия договорилось с заказчиками по срокам выполнения контрактов.
В ЗАТО Свободный приедет проверка после голосования
- В части Тагильского ракетного соединения РВСН, расположенные в ЗАТО Свободный приедут замполиты из-за большого числа проголосовавших против поправок в Конституцию.
- Свободный стал лидером протестного голосования в Свердловской области. Там более 46% избирателей проголосовали против поправок.
В Екатеринбурге уплотнится застройка
- Комиссия по землепользованию и застройке Екатеринбурга согласовала изменения градостроительных правил, согласно которым изменился коэффициент застройки.
- Теперь на участке в 2 000 кв. метров можно будет строить восемь тысяч кв. метров жилья или офисов, вместо шести тысяч «квадратов» как ранее.
Свердловская область стала четвертой в России по числу банкротов среди юрлиц
- В регионе за первое полугодие обанкротились 152 юридических лица. Это четвертая позиция после Москвы (852), Московской области (309) и Санкт-Петербурга (293).
- Отмечается, что количество банкротств юрлиц за шесть месяцев 2020 года снизилось на 26%, чем за такой же период 2019 года.
Умер начальник ДПС Екатеринбурга
- Начальник отделения дорожно-патрульной службы и розыска ОГИБДД по Екатеринбургу Иван Белопухов скончался утром 6 июля.
- По информации коллег, 41-летний майор умер от инсульта.
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