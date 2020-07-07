В Медицинском городе — восемь случаев заболевания COVID-19 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председатель избиркома покинул состав комиссии, в Медгороде — вспышка коронавируса, тюменцы бесплатно получат медикаменты. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:

В Тюмени освобожден от должности председатель избиркома

Председателя УИК №2911 вывели из состава комиссии в связи с тем, что при подведении итогов голосования по поправкам в Конституцию на участке было обнаружено 419 неучтенных бюллетеней.

По результатам проведенной проверки обнаружено, что не были подсчитаны два сейф-пакета с бюллетенями для голосования.

В онкоцентре произошла вспышка коронавируса

В тюменском Медицинском городе (онкоцентр) выявлено восемь случаев заболевания COVID-19.

С заболевшими контактировали 72 человека. Из них 25 — медработники, которые сейчас отстранены от работы и находятся на самоизоляции.

Тюменцам будут бесплатно раздавать медикаменты

Родственникам людей, заразившихся COVID-19, будут бесплатно выдавать лекарства для профилактики инфекции.

Медикаменты будут доставляться на дом волонтерами, так как контактные лица должны находиться на самоизоляции.