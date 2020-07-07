06 июля 2020
05 июля 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 7 июля. Избирком лишился председателя, в онкоцентре произошла вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
В Медицинском городе — восемь случаев заболевания COVID-19 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председатель избиркома покинул состав комиссии, в Медгороде — вспышка коронавируса, тюменцы бесплатно получат медикаменты. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:

В Тюмени освобожден от должности председатель избиркома

  • Председателя УИК №2911 вывели из состава комиссии в связи с тем, что при подведении итогов голосования по поправкам в Конституцию на участке было обнаружено 419 неучтенных бюллетеней.
  • По результатам проведенной проверки обнаружено, что не были подсчитаны два сейф-пакета с бюллетенями для голосования.

В онкоцентре произошла вспышка коронавируса

  • В тюменском Медицинском городе (онкоцентр) выявлено восемь случаев заболевания COVID-19.
  • С заболевшими контактировали 72 человека. Из них 25 — медработники, которые сейчас отстранены от работы и находятся на самоизоляции.

Тюменцам будут бесплатно раздавать медикаменты

  • Родственникам людей, заразившихся COVID-19, будут бесплатно выдавать лекарства для профилактики инфекции.
  • Медикаменты будут доставляться на дом волонтерами, так как контактные лица должны находиться на самоизоляции.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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