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Самое актуальное в ЯНАО на 7 июля. Чиновников будут судить за коррупцию, медики из Ноябрьска пожаловались в прокуратуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, отходы, утилизация, медицинские маски, больница
В госпитале Ноябрьска не хватает средств индивидуальной защиты Фото: Илья Московец © URA.RU

Замглавы района покинет свой пост, сотрудников администрации обвинили в коррупции, прокуратура проверит сообщение медиков. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:

Замглавы Пуровского района ушел в отставку

  • Заместитель главы Пуровского района Ямала Геннадий Куправа подал в отставку.
  • По словам сотрудников администрации, причиной увольнения могли стать результаты проверки, которую проводила окружная прокуратура.
  • Поводом для проверки стали сообщения о возможной коррупционной составляющей при покупке муниципалитетом дома, ранее принадлежавшего теще Куправы.

Чиновники Ямала попались на коррупции

  • Сотрудников администрации Шурышкарского района ЯНАО подозревают в том, что их действия нанесли ущерб бюджету на сумму свыше 300 млн рублей.
  • По информации прокуратуры, чиновники заключали договоры с коммерческими структурами, которые не имели возможности выполнить условия контракта.
  • По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

Прокуратура проверит госпиталь в Ноябрьске

  • Медики противоковидного госпиталя Ноябрьска пожаловались в прокуратуру на отсутствие средств индивидуальной защиты.
  • В окружном депздраве сообщили, что СИЗов хватает и повторно они не используется.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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