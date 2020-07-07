В госпитале Ноябрьска не хватает средств индивидуальной защиты
Замглавы района покинет свой пост, сотрудников администрации обвинили в коррупции, прокуратура проверит сообщение медиков. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:
Замглавы Пуровского района ушел в отставку
- Заместитель главы Пуровского района Ямала Геннадий Куправа подал в отставку.
- По словам сотрудников администрации, причиной увольнения могли стать результаты проверки, которую проводила окружная прокуратура.
- Поводом для проверки стали сообщения о возможной коррупционной составляющей при покупке муниципалитетом дома, ранее принадлежавшего теще Куправы.
Чиновники Ямала попались на коррупции
- Сотрудников администрации Шурышкарского района ЯНАО подозревают в том, что их действия нанесли ущерб бюджету на сумму свыше 300 млн рублей.
- По информации прокуратуры, чиновники заключали договоры с коммерческими структурами, которые не имели возможности выполнить условия контракта.
- По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».
Прокуратура проверит госпиталь в Ноябрьске
- Медики противоковидного госпиталя Ноябрьска пожаловались в прокуратуру на отсутствие средств индивидуальной защиты.
- В окружном депздраве сообщили, что СИЗов хватает и повторно они не используется.
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