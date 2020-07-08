Пляж на Голубых озерах официально открыт с 8 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава региона Вадим Шумков рассказал о проблемах в области, в Кургане заработает пляж, чиновника второй раз восстановили в должности, силовики уничтожили героин. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:

Губернатор признал проблемы в регионе

Глава области Вадим Шумков рассказал, что регион не справляется с пандемией из-за нехватки врачей, коек и миграцией населения.

По словам губернатора, в регионе около 42% жителей — инвалиды и пенсионеры. Более 10 тысяч человек работают вахтовым методом, почти 200 тысяч человек проживают в других регионах и периодически приезжают в область.

Медицина находится не в лучшей форме. Не хватает коек, медработников и аппаратов ИВЛ.

В Кургане официально открыли место для купания

Администрация города и МЧС решили с 8 июля официально открыть для купания зону отдыха на Голубых озерах.

На водоеме провели лабораторные исследования воды и почвы. Все пробы соответствуют требованиям СанПиН.

На сегодняшний день на Голубых озерах установили кабинки для переодевания, места для отдыха и скамьи, урны и бункер для сбора мусора.

Еще два официальных места отдыха и купания на реке Тобол на «Бабьих песках» и бульваре Солнечном пока не открыты.

Скандального чиновника восстановили в должности

Первый замглавы Целинного района Петр Скоробогатов второй раз вернулся на свой пост после увольнения.

Его два раза лишали должности после скандала с разделом премий, но суд признавал увольнения незаконными.

Силовики сожгли 2,5 килограмма героина

Сотрудники Управления ФСБ России по Курганской области сожгли наркотики, которые были изъяты в качестве вещдоков по уголовному делу.

Самую крупную партию — почти 2,5 кг героина, изъяли у 30-летнего гражданина республики Таджикистан. Мужчина пытался перевезти наркотик из Екатеринбурга в Омск, но был задержан на территории Курганской области.