07 июля 2020
06 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 8 июля. В Кургане открыли пляж, губернатор объяснил ситуацию с карантином

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж
Пляж на Голубых озерах официально открыт с 8 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава региона Вадим Шумков рассказал о проблемах в области, в Кургане заработает пляж, чиновника второй раз восстановили в должности, силовики уничтожили героин. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:

Губернатор признал проблемы в регионе

  • Глава области Вадим Шумков рассказал, что регион не справляется с пандемией из-за нехватки врачей, коек и миграцией населения.
  • По словам губернатора, в регионе около 42% жителей — инвалиды и пенсионеры. Более 10 тысяч человек работают вахтовым методом, почти 200 тысяч человек проживают в других регионах и периодически приезжают в область.
  • Медицина находится не в лучшей форме. Не хватает коек, медработников и аппаратов ИВЛ.

В Кургане официально открыли место для купания

  • Администрация города и МЧС решили с 8 июля официально открыть для купания зону отдыха на Голубых озерах.
  • На водоеме провели лабораторные исследования воды и почвы. Все пробы соответствуют требованиям СанПиН.
  • На сегодняшний день на Голубых озерах установили кабинки для переодевания, места для отдыха и скамьи, урны и бункер для сбора мусора.
  • Еще два официальных места отдыха и купания на реке Тобол на «Бабьих песках» и бульваре Солнечном пока не открыты.

Скандального чиновника восстановили в должности

  • Первый замглавы Целинного района Петр Скоробогатов второй раз вернулся на свой пост после увольнения.
  • Его два раза лишали должности после скандала с разделом премий, но суд признавал увольнения незаконными.

Силовики сожгли 2,5 килограмма героина

  • Сотрудники Управления ФСБ России по Курганской области сожгли наркотики, которые были изъяты в качестве вещдоков по уголовному делу.
  • Самую крупную партию — почти 2,5 кг героина, изъяли у 30-летнего гражданина республики Таджикистан. Мужчина пытался перевезти наркотик из Екатеринбурга в Омск, но был задержан на территории Курганской области.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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