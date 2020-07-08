Для соблюдения режима самоизоляции с улиц Ханты-Мансийска убрали скамейки
В Ханты-Мансийске убрали лавочки, в Нефтеюганске откроют дополнительный оперштаб, в Нижневартовском районе обнаружен очаг коронавируса, институт задолжал деньги сотрудникам. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:
С улиц Ханты-Мансийска убрали скамейки
- Из парков, детских площадок и общественных мест Ханты-Мансийска по распоряжению властей убрали все скамейки.
- Такие меры приняты в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.
В Нефтеюганске откроют филиал оперштаба по борьбе в коронавирусом
- Губернатор Югры Наталья Комарова дала распоряжение о создании дополнительного оперативного штаба на территории Нефтеюганска.
- По мнению руководителей региона в этом городе находятся предприятия, на которых существует высокий риск возникновения вспышек инфекции.
- Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев предложил, чтобы оперштаб координировал еще и работу Нефтеюганского района и Пыть-Яха.
Очаг коронавируса выявили в Нижневартовском районе
- В социальном учреждении БУ «Психоневрологический интернат» в поселке Излучинск Нижневартовского района, коронавирус выявили у 57 человек — из числа пациентов и персонала интерната.
- По информации оперштаба, все заболевшие изолированы и проходят необходимое лечение.
Институт Нижневартовска задолжал зарплату сотрудникам
- Руководство АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования» (АО «СибНИПИРП») из Нижневартовска задолжало 70 сотрудникам заработную плату на сумму 3,9 млн рублей.
- Специалисты предприятия не получили зарплату за май, но после вмешательства прокуратуры задолженность была погашена.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «