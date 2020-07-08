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Самое актуальное в ХМАО на 8 июля. Скамейки исчезли с улиц Ханты-Мансийска, в Нефтеюганске откроют филиал оперштаба

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды ПГТ Пойковский, девушка на скамейке
Для соблюдения режима самоизоляции с улиц Ханты-Мансийска убрали скамейки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийске убрали лавочки, в Нефтеюганске откроют дополнительный оперштаб, в Нижневартовском районе обнаружен очаг коронавируса, институт задолжал деньги сотрудникам. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:

С улиц Ханты-Мансийска убрали скамейки

  • Из парков, детских площадок и общественных мест Ханты-Мансийска по распоряжению властей убрали все скамейки.
  • Такие меры приняты в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

В Нефтеюганске откроют филиал оперштаба по борьбе в коронавирусом

  • Губернатор Югры Наталья Комарова дала распоряжение о создании дополнительного оперативного штаба на территории Нефтеюганска.
  • По мнению руководителей региона в этом городе находятся предприятия, на которых существует высокий риск возникновения вспышек инфекции.
  • Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев предложил, чтобы оперштаб координировал еще и работу Нефтеюганского района и Пыть-Яха.

Очаг коронавируса выявили в Нижневартовском районе

  • В социальном учреждении БУ «Психоневрологический интернат» в поселке Излучинск Нижневартовского района, коронавирус выявили у 57 человек — из числа пациентов и персонала интерната.
  • По информации оперштаба, все заболевшие изолированы и проходят необходимое лечение.

Институт Нижневартовска задолжал зарплату сотрудникам

  • Руководство АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования» (АО «СибНИПИРП») из Нижневартовска задолжало 70 сотрудникам заработную плату на сумму 3,9 млн рублей.
  • Специалисты предприятия не получили зарплату за май, но после вмешательства прокуратуры задолженность была погашена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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