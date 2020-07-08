У врио губернатора на избирательном счете 8,5 млн рублей
Кандидаты в губернаторы получили деньги на выборы, краевое министерство ЖКХ обновилось, продлен карантин для пожилых, лечебное учреждение закрыто из-за нарушений карантина. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:
Кандидаты на пост губернатора отчитались о деньгах на избирательных счетах
- Краевой избирком обнародовал сведения о суммах, поступивших на счета кандидатов на кресло главы Прикамья.
- Самая маленькая сумма в фонде первого секретаря крайкома КПРФ Ксении Айтаковой — 10 800 рублей.
- Самая большая — у врио губернатора Дмитрия Махонина. На его счете 8,5 млн рублей.
Обновилось краевое руководство министерства ЖКХ
- После смены министра ЖКХ в марте этого года, в министерстве сменились почти все его заместители. Назначены новые чиновники, которые курируют ГО и ЧС, теплоснабжение и сферу твердых коммунальных отходов.
- В ближайшее время может освободиться пост главы управления жилищно-коммунальной инфраструктуры.
В Прикамье продлили карантин для пожилых людей
- Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение продлить до 26 июля режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
- С начала пандемии вирусом заразились 857 жителей региона старше 65 лет, что составляет более 20% от всех заболевших.
За нарушение карантина закрыт геронтопсихиатрический центр
- В Добрянке из-за нарушений правил защиты от коронавируса на два месяца закрыли геронтопсихиатрический центр.
- В ходе проверки было установлено, что персонал не соблюдал масочный режим, а в учреждении не хватало средств индивидуальной защиты.
- Эти нарушения создали угрозу жизни проживающих лиц и персонала и учреждение было закрыто через суд.
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