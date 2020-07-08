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Самое актуальное в Пермском крае на 8 июля. Кандидаты на пост главы региона обнародовали счета, в краевом ЖКХ обновилось руководство

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, махонин дмитрий
У врио губернатора на избирательном счете 8,5 млн рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кандидаты в губернаторы получили деньги на выборы, краевое министерство ЖКХ обновилось, продлен карантин для пожилых, лечебное учреждение закрыто из-за нарушений карантина. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:

Кандидаты на пост губернатора отчитались о деньгах на избирательных счетах

  • Краевой избирком обнародовал сведения о суммах, поступивших на счета кандидатов на кресло главы Прикамья.
  • Самая маленькая сумма в фонде первого секретаря крайкома КПРФ Ксении Айтаковой — 10 800 рублей.
  • Самая большая — у врио губернатора Дмитрия Махонина. На его счете 8,5 млн рублей.

Обновилось краевое руководство министерства ЖКХ

  • После смены министра ЖКХ в марте этого года, в министерстве сменились почти все его заместители. Назначены новые чиновники, которые курируют ГО и ЧС, теплоснабжение и сферу твердых коммунальных отходов.
  • В ближайшее время может освободиться пост главы управления жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В Прикамье продлили карантин для пожилых людей

  • Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение продлить до 26 июля режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
  • С начала пандемии вирусом заразились 857 жителей региона старше 65 лет, что составляет более 20% от всех заболевших.

За нарушение карантина закрыт геронтопсихиатрический центр

  • В Добрянке из-за нарушений правил защиты от коронавируса на два месяца закрыли геронтопсихиатрический центр.
  • В ходе проверки было установлено, что персонал не соблюдал масочный режим, а в учреждении не хватало средств индивидуальной защиты.
  • Эти нарушения создали угрозу жизни проживающих лиц и персонала и учреждение было закрыто через суд.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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