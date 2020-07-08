Сегодня, 8 июля, — 210-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 120-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире достигло отметки в 11 968 375 (+161 691 за прошедшие сутки). Выздороветь удалось 6 845 040 пациентам (+69 994). Жертвами COVID-19 стали 546 079 человек (+3 907).
Антирейтинг стран-лидеров по числу заражений выглядит так: США (3 097 079), Бразилия (1 674 655), Индия (743 481), Россия (694 646) и Великобритания (313 483).
Лекарство и вакцина от коронавируса
В Москве произошел
Коронавирус в России
Российские вирусологи и эпидемиологи составили список мест, где велик шанс заразиться. Речь идет о помещениях с плохой вентиляцией, общественном транспорте, магазинах, аптеках, ресторанах, барах, храмах, фитнес-клубах и концертных залах.
Возникновение
У сооснователя группы «Чайф», гитариста Владимира Бегунова
Коронавирус в мире
Соединенные Штаты Америки
Распространение коронавируса в мире ускоряется, пик еще не пройден. Об этом заявил гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус. Только за прошедшие выходные, по его словам, было выявлено 400 тысяч новых случаев заражения. При этом организация признала, что инфекция, вероятно, действительно может
Из-за пандемии число людей, которые живут в крайней бедности, в 2020 году может
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