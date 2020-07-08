Вторая волна коронавируса неизбежна, считает Александр Горелов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 июля, — 210-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 120-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире достигло отметки в 11 968 375 (+161 691 за прошедшие сутки). Выздороветь удалось 6 845 040 пациентам (+69 994). Жертвами COVID-19 стали 546 079 человек (+3 907).

Антирейтинг стран-лидеров по числу заражений выглядит так: США (3 097 079), Бразилия (1 674 655), Индия (743 481), Россия (694 646) и Великобритания (313 483).

Лекарство и вакцина от коронавируса

В Москве произошел пожар в научно-исследовательском институте , который создал тест-система для анализа на коронавирусную инфекцию и занимался разработкой вакцины от COVID-19. О каком-либо ущербе информации нет — горела крыша, огонь удалось быстро потушить.

Коронавирус в России

Российские вирусологи и эпидемиологи составили список мест, где велик шанс заразиться. Речь идет о помещениях с плохой вентиляцией, общественном транспорте, магазинах, аптеках, ресторанах, барах, храмах, фитнес-клубах и концертных залах.

Возникновение второй волны распространения вируса в стране неизбежно , но это вряд ли приведет к повторному введению жесткого режима самоизоляции. Так считает замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Свою позицию он объяснил тем, что карантинные меры были введены для того, чтобы успеть подготовить медучреждения к наплыву пациентов, а сами по себе ограничения не спасут от инфекции, передающейся воздушно-капельным путем.

У сооснователя группы «Чайф», гитариста Владимира Бегунова диагностировали коронавирус . У него поражено 10% легких. Музыкант призвал не слушать «бессмертных идиотов», которые говорят, что инфекция — это мировой заговор.

Коронавирус в мире

Соединенные Штаты Америки прекратили свое участие во Всемирной организации здравоохранения . Президент страны Дональд Трамп уже уведомил об этом конгресс. Сэкономленные деньги Вашингтон перенаправит «всему миру на срочные нужды здравоохранения».

Распространение коронавируса в мире ускоряется, пик еще не пройден. Об этом заявил гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус. Только за прошедшие выходные, по его словам, было выявлено 400 тысяч новых случаев заражения. При этом организация признала, что инфекция, вероятно, действительно может передаваться по воздуху .

Из-за пандемии число людей, которые живут в крайней бедности, в 2020 году может возрасти до 71 млн . Это первый рост уровня бедности с 1998 года, утверждают в ООН. Сложившуюся ситуацию в организации назвали «худшим гуманитарным и экономическим кризисом за всю нашу жизнь».