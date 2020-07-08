Жители Тобольска жалуются на нарушения карантина через мобильное приложение Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Десятки жителей Тобольска пожаловались на нарушение требований карантина через мобильное приложение «Помоги остановить COVID-19». Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Там пояснили, что жалобы от горожан поступают каждый день

«С первых дней запуска приложения начали поступать десятки жалоб. Мы их обсуждаем на заседаниях оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, и на основе этого уже принимаем какие-то решения», — пояснила агентству пресс-секретарь администрации Тобольска Анастасия Гулина.

К появлению мобильного приложения для жалоб многие жители Тобольска отнеслись негативно. «Мне эта идея не нравится, в принципе. Мало того, что постоянно в социальных сетях появляются всякие публикации с фотографиями о том, что кто-то нарушает карантин, так теперь еще и приложение придумали. Какой-то 37-й год. Осталось еще систему баллов ввести, чтобы доносчиков мотивировать», — пояснил агентству один из тоболяков на условиях анонимности.

Разработчики программы считают, что у жителей Тобольска нет поводов для беспокойства: пожаловаться через приложение можно только на магазины, расположенные в торговых центрах города.

«Суть приложения — предотвратить закрытие торговых центров из-за нарушения требований режима повышенной готовности в магазинах. Это работает так: в каждом ТЦ есть QR-код, который можно считать через приложение и пожаловаться на конкретные нарушения в конкретном магазине. Жалоба сразу попадает управляющему, и он уже с ней разбирается», — пояснили агентству в IT-компании, которая занималась разработкой приложения.