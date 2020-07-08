07 июля 2020

Силовики провели обыск в администрации Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Обыски в челябинском штабе Навального. Челябинск
Сотрудники полиции провели обыск и выемку документов в управлении ЖКХ Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В управлении жилищно-коммунального хозяйства Челябинска прошли обыск и выемка документов. Силовиков интересовали документы за 2016—2017 годы, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Сегодня [8 июля] в управление ЖКХ работали сотрудники УЭБиПК [управление экономической безопасности и противодействия коррупции]. Изымали документы за 2016—2017 годы», — сказал инсайдер. От других подробностей он воздержался.

С 2012 по сентябрь 2017 года управлением ЖКХ руководил Сергей Кочетков, нынешний глава Металлургического района, после чего его сменил Дмитрий Петров. В то время мэром Челябинска был Евгений Тефтелев, ставший фигурантом уголовного дела о получении взяток.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отказались от комментариев. В пресс-службе мэрии обещали уточнить информацию. Кочетков сообщил, что узнал об обыске от корреспондента URA.RU, никакой другой информации на эту тему у него нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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