Сотрудники авиакомпаний и гражданские лица прибыли в Тюмень из Африки
Россияне вернулись на родину из Африки, объявлен карантин по бешенству, на птицефабрике найдена опасная бактерия, в ГИБДД подвели итоги полугодия. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:
В Тюмень прибыли россияне из Африки
- Сотрудники авиакомпаний «Ютэйр» и «Нижневартовскавиа», которые почти полгода провели в Южной Африке, вернулись в Тюмень 8 июля.
- Вывозной рейс с 182 бортмеханиками, проводницами, пилотами самолетов и вертолетов, а также семью гражданскими лицами прибыл в аэропорт Рощино.
В одном из районов области ввели карантин по бешенству животных
- На части территории Казанского района Тюменской области до 3 сентября введен карантин по бешенству животных.
- Во время действия карантина запрещается торговля кошками и собаками, вывоз животных за территорию сел и деревень и отлов диких зверей.
На государственной птицефабрике нашли кишечную палочку
- В отходах одной из крупнейших в России птицефабрик «Боровская», которая принадлежит тюменскому правительству, обнаружили кишечную палочку.
- Бактерии были найдены в курином помете, которым предприятие загрязнило сельскохозяйственные земли.
ГИБДД региона подвело итоги полугодия
- Региональное управление ГИБДД подвело итоги за первые шесть месяцев 2020 года.
- По данным силовиков, за первое полугодие в регионе произошло 1027 ДТП. Это на 17,2% меньше, чем за шесть месяцев 2019 года.
- На дорогах региона погиб 81 человек. За тот же период прошлого года было зарегистрировано 55 случаев.
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