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Самое актуальное в Тюменской области на 9 июля. В Тюмень вернулись россияне из Африки, в Казанском районе ввели карантин по бешенству

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино, пресс-тур с общественным советом ГУСа. Тюмень, аэропорт рощино
Сотрудники авиакомпаний и гражданские лица прибыли в Тюмень из Африки Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Россияне вернулись на родину из Африки, объявлен карантин по бешенству, на птицефабрике найдена опасная бактерия, в ГИБДД подвели итоги полугодия. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:

В Тюмень прибыли россияне из Африки

  • Сотрудники авиакомпаний «Ютэйр» и «Нижневартовскавиа», которые почти полгода провели в Южной Африке, вернулись в Тюмень 8 июля.
  • Вывозной рейс с 182 бортмеханиками, проводницами, пилотами самолетов и вертолетов, а также семью гражданскими лицами прибыл в аэропорт Рощино.

В одном из районов области ввели карантин по бешенству животных

  • На части территории Казанского района Тюменской области до 3 сентября введен карантин по бешенству животных.
  • Во время действия карантина запрещается торговля кошками и собаками, вывоз животных за территорию сел и деревень и отлов диких зверей.

На государственной птицефабрике нашли кишечную палочку

  • В отходах одной из крупнейших в России птицефабрик «Боровская», которая принадлежит тюменскому правительству, обнаружили кишечную палочку.
  • Бактерии были найдены в курином помете, которым предприятие загрязнило сельскохозяйственные земли.

ГИБДД региона подвело итоги полугодия

  • Региональное управление ГИБДД подвело итоги за первые шесть месяцев 2020 года.
  • По данным силовиков, за первое полугодие в регионе произошло 1027 ДТП. Это на 17,2% меньше, чем за шесть месяцев 2019 года.
  • На дорогах региона погиб 81 человек. За тот же период прошлого года было зарегистрировано 55 случаев.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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