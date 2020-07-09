В ОАЭ научили собак выявлять коронавирус Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 июля, — 211-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 121-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире достигло 12 188 428 человек (+164 036 за ночь), погибли 552 407 человека (+4 364), выздоровели 7 029 442 инфицированных (+84 909).

США по-прежнему лидируют среди всех стран по количеству зараженных (3 158 932), далее идут Бразилия (1 716 196) и Индия (769 052). Следом — Россия, где коронавирусом заразились 701 212 человек (+6 566), из них побороли инфекцию 473 489 граждан (+8 673). Жертвами COVID-19 стали 10 698 россиян (+179).

Когда появится средство от коронавируса

Минздрав назвал перспективными 17 российских вакцин от коронавируса, над ними идет углубленная работа. При этом глава министерства Михаил Мурашко отметил, что вакцинация будет добровольной для россиян. По его словам, за время пандемии выросло число сторонников вакцинации.

Совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и ГК «Химрар» обратилось в Минздрав с просьбой разрешить использовать препарат против коронавируса «Авифавир» для лечения больных на дому. Кроме этого, Россия планирует представить лекарство странам Латинской Америки. Препарат показывает наилучшие результаты при применении в самом начале болезни и на средней стадии. А в США начались испытания «Ремдесивира» с применением ингаляции.

Вероятность тяжелого течения коронавируса можно предсказать при одновременном проведении стандартного теста ПЦР на наличие вируса и теста на антитела IgM. Это поможет в борьбе с пандемией и, вероятно, снизит смертность от COVID.

Ситуация в России

Заболеваемость коронавирусом снижается почти во всех регионах России В Минздраве считают, что технологии борьбы с COVID в стране эффективны. РФ за время пандемии не столкнулась с дефицитом медицинской помощи. Премьер-министр России Михаил Мишустин возобновляет свои поездки по регионам, прерванные из-за пандемии коронавируса. 9 и 10 июля глава кабмина проведет в Татарстан.

Даже на российских курортах ситуация с коронавирусом стабильна, несмотря на наплыв туристов. Для курортных регионов были изданы рекомендации по рассчитанному потоку приезжающих туристов: одна койка на тысячу приезжающих человек. По информации Мурашко, сейчас наполняемость коек не превышает 30-40%.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что школам не следует отказываться от проведения линеек 1 сентября. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране до начала осени может измениться.

В социальных сетях обрушились с критикой на семью выпускника из Тарко-Сале (ЯНАО) за то, что ребенок пришел на ЕГЭ с подтвержденным диагнозом коронавирус. В департаменте образования ЯНАО URA.RU не подтвердили и не опровергли факт наличия у ученика постановления регионального Роспотребнадзора, сославшись на закон о защите персональных данных, однако уточнили, что сейчас по данному факту проводят проверку.

Ситуация в мире

Министерство внутренних дел ОАЭ начало использовать собак для выявления людей, больных коронавирусом. В течение двух недель псов натаскивали, давая им на нюх определять образцы, зараженные COVID, и собаки быстро натренировались с точностью до 92% вычислять инфицированных.

Президент Бразилии заразился коронавирусом, но оказался COVID-диссидентом. Глава государства давал пресс-конференцию, во время которой официально сообщил о положительном тесте. После чего внезапно отцепил микрофон, отошел назад и снял маску в присутствии большой группы корреспондентов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем национального траура по казахстанцам, умершим из-за коронавируса.

Прогнозы и мнения экспертов

Риска заразиться COVID-19 во время купания почти нет, заявил главный специалист Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин. По его словам, беспокоиться купающимся не о чем — вероятность заражения в воде низкая.

Фиброз легких при коронавирусе чаще всего развивается у людей старшего возраста, курильщиков и пациентов с воспалительными заболеваниями. Чем выше уровень повреждений легких на КТ, тем выше вероятность того, что разовьются фиброзные изменения. Помимо легких у пациентов, перенесших COVID, серьезно страдает сердце, нередко они сталкиваются с миокардитами. Министр отметил, что после болезни люди длительное время не могут заниматься спортом из-за истощения организма.

В ВОЗ заверили: Россия имеет все шансы предотвратить вторую волну коронавируса и избежать жесткого карантина. Отмена ограничений в стране пока что не привела к резкой вспышке заболевания, развитие пандемии удается контролировать.