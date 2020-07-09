В скандальной свердловской думе снова меняется власть

Суд вернул мандат депутату Наталье Крыловой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд оставил в силе решение суда Асбеста, который ранее признал незаконными смену спикера местной думы и лишение депутатского мандата Натальи Крыловой из КПРФ. Об этом URA.RU сообщила сама Крылова. Таким образом, исполняющей обязанности председателя думы Асбеста снова становится коммунистка Ольга Щапова.

В ноябре 2019 года суд Асбеста лишил Андрея Самарина из КПРФ, который тогда занимал пост спикера, депутатского мандата из-за нарушений в декларации о доходах. Место Самарина заняла его заместитель Ольга Щапова. Однако уже через месяц, 9 декабря, депутаты избрали нового председателя — им стал представитель «Справедливой России» Сергей Ларионов, оппонировавший Самарину и Щаповой.

В тот же день депутаты лишили Крылову (союзницу Самарина и Щаповой) мандата из-за нарушений в ее декларации за 2017 год. Впоследствии оба решения суд Асбеста признал незаконными, но Ларионов обжаловал вердикт. В разговоре с агентством он заявил, что пока не определился, будет ли опротестовывать решение областного суда от 9 июля.

Конфликт в гордуме Асбеста, разделенной на два лагеря (коммунисты против представителей других партий) продолжается с начала работы созыва в 2017 году. Весной прошлого года, после того, как депутаты от КПРФ сорвали несколько заседаний в знак протеста против попыток снять Самарина с поста спикера, областные власти предупредили, что, если конфликт продолжится, в городе будут объявлены досрочные выборы депутатов.