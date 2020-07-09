08 июля 2020
07 июля 2020

В Пермском крае труженицу тыла оставили без единственного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 09.09.2016. Пенсионеры, пенсионерка, старушка, старая рука
Суд выселил женщину на улицу Фото: pixabay.com © URA.RU

В городе Чайковский в Пермском крае ветеран труда и труженица тыла Анна Бурнышева осталась без собственного жилья. Историю о судьбе 88-летней женщины на своей странице в соцсетях рассказал житель города Вячеслав Нечкин.

По словам пенсионерки, в 2008 году младшая дочь уговорила ее продать дом, а на вырученные от продажи деньги купила себе жилье. Некоторое время ветеран войны жила в доме дочери, но потом та ее выселила, обратившись в суд. «С год прожила — деньги разошлись, я не нужна стала, но все равно я жила [у дочери]. До того дошло, что на кухню не приди, чай не возьми. Меня, старуху, выбросили из дома», — призналась Бурнышева в беседе с Нечкиным.

Сейчас женщина снимает на собственную пенсию комнату в двухэтажном деревянном доме без канализации. По словам старшей дочери пенсионерки, администрация Чайковского предоставила ветерану комнату в маневренном фонде, но в ней нет санузла и элементарных удобств. URA.RU направило в пресс-службу администрации города запрос, попросив дать оценку ситуации, в которой оказался ветеран войны.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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