В Пермском крае труженицу тыла оставили без единственного жилья

Суд выселил женщину на улицу Фото: pixabay.com © URA.RU

В городе Чайковский в Пермском крае ветеран труда и труженица тыла Анна Бурнышева осталась без собственного жилья. Историю о судьбе 88-летней женщины на своей странице в соцсетях рассказал житель города Вячеслав Нечкин.

По словам пенсионерки, в 2008 году младшая дочь уговорила ее продать дом, а на вырученные от продажи деньги купила себе жилье. Некоторое время ветеран войны жила в доме дочери, но потом та ее выселила, обратившись в суд. «С год прожила — деньги разошлись, я не нужна стала, но все равно я жила [у дочери]. До того дошло, что на кухню не приди, чай не возьми. Меня, старуху, выбросили из дома», — призналась Бурнышева в беседе с Нечкиным.

Сейчас женщина снимает на собственную пенсию комнату в двухэтажном деревянном доме без канализации. По словам старшей дочери пенсионерки, администрация Чайковского предоставила ветерану комнату в маневренном фонде, но в ней нет санузла и элементарных удобств. URA.RU направило в пресс-службу администрации города запрос, попросив дать оценку ситуации, в которой оказался ветеран войны.