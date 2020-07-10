09 июля 2020
08 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 10 июля. В области выросли цены на бензин, магнитогорцы устроили давку за бесплатными продуктами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет против Мечел. Челябинск, пикет
Молодой человек с плакатом и в костюме смерти провел пикет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В области выросли цены на бензин, пикет прошел у резиденции губернатора, магнитогорцы устроили очередь за бесплатными продуктами, в Троицке женщину осудили за принуждение к попрошайничеству. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 10 июля в — обзоре URA.RU:

Цены на бензин выросли в Челябинской области

  • УФАС по региону объявило, что впервые за 10 недель в области выросли цены на топливо.
  • По результатам еженедельного мониторинга установлено, что за прошедшую неделю розничные цены на бензин подросли от 15 до 40 копеек за литр в зависимости от марки топлива.

У резиденции губернатора прошел одиночный пикет

  • Молодой человек в костюме смерти провел 9 июля одиночный пикет с плакатом у резиденции губернатора Алексея Текслера.
  • Сотрудники управления по работе с обращениями предложили пикетчику представиться и оставить свое письменное обращение в адрес областных властей, но он отказался и удалился.

Магнитогорцы устроили очереди за бесплатными продуктами

  • В Магнитогорске возобновили выдачу бесплатных продуктовых наборов. В итоге это привело к столпотворению.
  • Продуктовые наборы для пенсионеров и нуждающихся в магнитогорской администрации уже выдавали весной. Тогда доставка была адресной. В этот же раз выдачу организовали в нескольких пунктах.
  • Власти города призвали людей не становиться в очереди и объявили, что теперь получить набор можно только по предварительной записи.

Жительницу Троицка осудили за принуждение к попрошайничеству

  • Многодетная мать из Троицка получила 1,5 года условного срока за то, что заставляла попрошайничать своего 16-летнего сына. Она вместе с ним выпрашивала деньги в одном из торговых центров города.
  • Всего у 36-летней женщины семеро детей. Она не работала и не имела постоянного источника дохода.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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