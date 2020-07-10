Молодой человек с плакатом и в костюме смерти провел пикет
В области выросли цены на бензин, пикет прошел у резиденции губернатора, магнитогорцы устроили очередь за бесплатными продуктами, в Троицке женщину осудили за принуждение к попрошайничеству. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 10 июля в — обзоре URA.RU:
Цены на бензин выросли в Челябинской области
- УФАС по региону объявило, что впервые за 10 недель в области выросли цены на топливо.
- По результатам еженедельного мониторинга установлено, что за прошедшую неделю розничные цены на бензин подросли от 15 до 40 копеек за литр в зависимости от марки топлива.
У резиденции губернатора прошел одиночный пикет
- Молодой человек в костюме смерти провел 9 июля одиночный пикет с плакатом у резиденции губернатора Алексея Текслера.
- Сотрудники управления по работе с обращениями предложили пикетчику представиться и оставить свое письменное обращение в адрес областных властей, но он отказался и удалился.
Магнитогорцы устроили очереди за бесплатными продуктами
- В Магнитогорске возобновили выдачу бесплатных продуктовых наборов. В итоге это привело к столпотворению.
- Продуктовые наборы для пенсионеров и нуждающихся в магнитогорской администрации уже выдавали весной. Тогда доставка была адресной. В этот же раз выдачу организовали в нескольких пунктах.
- Власти города призвали людей не становиться в очереди и объявили, что теперь получить набор можно только по предварительной записи.
Жительницу Троицка осудили за принуждение к попрошайничеству
- Многодетная мать из Троицка получила 1,5 года условного срока за то, что заставляла попрошайничать своего 16-летнего сына. Она вместе с ним выпрашивала деньги в одном из торговых центров города.
- Всего у 36-летней женщины семеро детей. Она не работала и не имела постоянного источника дохода.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «