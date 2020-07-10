Молодой человек с плакатом и в костюме смерти провел пикет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В области выросли цены на бензин, пикет прошел у резиденции губернатора, магнитогорцы устроили очередь за бесплатными продуктами, в Троицке женщину осудили за принуждение к попрошайничеству. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 10 июля в — обзоре URA.RU:

Цены на бензин выросли в Челябинской области

УФАС по региону объявило, что впервые за 10 недель в области выросли цены на топливо.

По результатам еженедельного мониторинга установлено, что за прошедшую неделю розничные цены на бензин подросли от 15 до 40 копеек за литр в зависимости от марки топлива.

У резиденции губернатора прошел одиночный пикет

Молодой человек в костюме смерти провел 9 июля одиночный пикет с плакатом у резиденции губернатора Алексея Текслера.

Сотрудники управления по работе с обращениями предложили пикетчику представиться и оставить свое письменное обращение в адрес областных властей, но он отказался и удалился.

Магнитогорцы устроили очереди за бесплатными продуктами

В Магнитогорске возобновили выдачу бесплатных продуктовых наборов. В итоге это привело к столпотворению.

Продуктовые наборы для пенсионеров и нуждающихся в магнитогорской администрации уже выдавали весной. Тогда доставка была адресной. В этот же раз выдачу организовали в нескольких пунктах.

Власти города призвали людей не становиться в очереди и объявили, что теперь получить набор можно только по предварительной записи.

Жительницу Троицка осудили за принуждение к попрошайничеству

Многодетная мать из Троицка получила 1,5 года условного срока за то, что заставляла попрошайничать своего 16-летнего сына. Она вместе с ним выпрашивала деньги в одном из торговых центров города.

Всего у 36-летней женщины семеро детей. Она не работала и не имела постоянного источника дохода.