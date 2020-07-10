Американский аналитик Northern Trace Capital Тревор Вудс спрогнозировал рост нефти до 150 долларов за баррель. Он объяснил это сокращением поставщиков и увеличением спроса на сырье. Сейчас стоимость энергоресурсов находится на более низком уровне. На сегодня нефть марки Brent торгуется по 42,08 доллара за баррель (-0,64%), WTI торгуется по 39,27 доллара за баррель (-0,88%).
Рубль продолжает расти по отношению к мировым валютам второй день подряд. К закрытию Московской биржи доллар подешевел до 70,91 рубля (-0,19), евро стоит 80 рублей (-0,59).
Ситуация в России
Президент России Владимир Путин поручил к 24 июля
Более половины россиян ждут ухудшения материального положения. Согласно результатам мониторинга РАНХиГС, раньше люди свои страхи связывали с экономическим состоянием страны, а сейчас больше задумываются лишь о благополучии собственной семьи.
Однако доля
Аналитики Российского экономического университета имени Плеханова пришли к выводу, что бюджеты субъектов РФ, которые до пандемии считались наиболее благополучными, пострадают больше, чем финансы проблемных регионов. При самом пессимистичном сценарии подразумевается падение бюджетов 13 регионов: Татарстана, Иркутской области, ХМАО, Кемеровской области, Башкирии, Липецкой области, Московской области, Удмуртии, Свердловской области, Ненецкого автономного округа, а также Белгородской, Ленинградской и Томской областей.
С 1 августа для граждан старше 75 лет начнется индексация пенсий, максимальная прибавка может составить 279 рублей. Также в Думу внесли законопроект, изменяющий
В 2020 году продолжатся выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Беременным и военнослужащим полагается по 28,5 тысяч рублей. Самозанятые и индивидуальные предприниматели в августе могут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного МРОТ — 12 130 рублей.
За прошедший год число состоятельных людей в России выросло на 7,5%, (+15 тысяч человек). К ним отнесли граждан, чье совокупное состояние равнялось, как минимум, одному миллиону долларов без учета основного жилья и потребительских товаров.
Что происходит в мире
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал договориться с госбанками, чтобы они
ЕС призывает G20
Прогнозы, мнения экспертов
Аналитик компании «Фридом финанс» Валерий Емельянов спрогнозировал рост доллара до 77-80 рублей. Он отметил, что такой сценарий возможен, если начнется вторая волна COVID-19, а нефть окажется на уровне 30-35 долларов за баррель.
Отказ международной платежной системы PayPal от переводов внутри России
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия смогла поддержать ряд отраслей экономики и население, решить социальные задачи, выплатить дополнительные пособия
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