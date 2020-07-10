Новости кризиса 10 июля. Цены на нефть побьют рекорд, в РФ принимают два закона о налогах

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Положение 13 регионов России может серьезно ухудшиться Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Американский аналитик Northern Trace Capital Тревор Вудс спрогнозировал рост нефти до 150 долларов за баррель. Он объяснил это сокращением поставщиков и увеличением спроса на сырье. Сейчас стоимость энергоресурсов находится на более низком уровне. На сегодня нефть марки Brent торгуется по 42,08 доллара за баррель (-0,64%), WTI торгуется по 39,27 доллара за баррель (-0,88%).

Рубль продолжает расти по отношению к мировым валютам второй день подряд. К закрытию Московской биржи доллар подешевел до 70,91 рубля (-0,19), евро стоит 80 рублей (-0,59).

Ситуация в России

Президент России Владимир Путин поручил к 24 июля снизить страховые взносы для IT сферы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%. Регионам же компенсируют недополученные доходы в результате внедрения льготного налога на прибыль. Также правительство должно принять поправки, устанавливающие повышенную ставку по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 15% для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год.

Более половины россиян ждут ухудшения материального положения. Согласно результатам мониторинга РАНХиГС, раньше люди свои страхи связывали с экономическим состоянием страны, а сейчас больше задумываются лишь о благополучии собственной семьи.

Однако доля расходов россиян на покупку продуктов в июне снизилась до 36% от семейных расходов, что говорит о возвращении потребления к показателям периода до начала пандемии. В исследовании холдинга «Ромир» указано, что на динамику оказали влияние снятие части карантинных мер и отложенный спрос, которому поспособствовали дополнительные выходные.

Аналитики Российского экономического университета имени Плеханова пришли к выводу, что бюджеты субъектов РФ, которые до пандемии считались наиболее благополучными, пострадают больше, чем финансы проблемных регионов. При самом пессимистичном сценарии подразумевается падение бюджетов 13 регионов: Татарстана, Иркутской области, ХМАО, Кемеровской области, Башкирии, Липецкой области, Московской области, Удмуртии, Свердловской области, Ненецкого автономного округа, а также Белгородской, Ленинградской и Томской областей.

С 1 августа для граждан старше 75 лет начнется индексация пенсий, максимальная прибавка может составить 279 рублей. Также в Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера. Предлагается установить его в размере среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, сложившейся в субъекте РФ за предыдущий год.

В 2020 году продолжатся выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Беременным и военнослужащим полагается по 28,5 тысяч рублей. Самозанятые и индивидуальные предприниматели в августе могут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного МРОТ — 12 130 рублей.

За прошедший год число состоятельных людей в России выросло на 7,5%, (+15 тысяч человек). К ним отнесли граждан, чье совокупное состояние равнялось, как минимум, одному миллиону долларов без учета основного жилья и потребительских товаров.

Что происходит в мире

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что поддерживает новые прямые выплаты гражданам в рамках очередного законопроекта о мерах помощи экономике в условиях коронавируса. Сейчас он работает над тем, чтобы законопроект был одобрен Конгрессом до конца июля.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал договориться с госбанками, чтобы они выдавали ипотеку под 10%. Ранее процент удалось снизить с 25% до 14%.

ЕС призывает G20 укрепить сотрудничество в монетарной, фискальной политике во время кризиса. Также просят максимально использовать «зеленые» и цифровые возможности в формировании процесса восстановления.

Прогнозы, мнения экспертов

Аналитик компании «Фридом финанс» Валерий Емельянов спрогнозировал рост доллара до 77-80 рублей. Он отметил, что такой сценарий возможен, если начнется вторая волна COVID-19, а нефть окажется на уровне 30-35 долларов за баррель.

Отказ международной платежной системы PayPal от переводов внутри России незначительно отразится на бизнесе компании. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов уточнил, что компания продолжит свою работу в РФ, но поддерживать внутрироссийские переводы для нее будет нерентабельно.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия смогла поддержать ряд отраслей экономики и население, решить социальные задачи, выплатить дополнительные пособия благодаря накопленной государством подушки безопасности. По его словам, без нее страна оказалась бы в очень тяжелом положении.

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Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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