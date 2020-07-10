Челябинский экс-замгубернатора сделал первое заявление после УДО

Николай Сандаков заявил, что не станет заниматься политикой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков сообщил URA.RU, что не будет заниматься политикой, когда вернется в Челябинск. Для него сейчас важнее всего, чтобы прокуратура не опротестовала решение Ленинского суда Оренбурга от 1 июля о его УДО.

«Не могу думать больше, чем на 10 дней вперед, то есть на срок о вступлении решения по УДО в силу, — признался чиновник URA.RU. — Важнее всего, чтобы прокуратура решение не опротестовала и я мог вернуться к жене и детям. Даже о семье пока запрещаю себе думать, как не хочу сейчас думать, чем займусь, когда вернусь в Челябинск. Но точно, что политикой ни публичной, ни в сфере технологий заниматься не стану».

Сандаков в правительстве региона отвечал за внутреннюю политику. Источники URA.RU сообщают, что ему через сторонних лиц предлагали вести после освобождения ряд кандидатов. Но от всех проектов экс-чиновник отказался, и предложения стали поступать все реже.

«Нет опасений, что Сандаков поведет на выборы в ЗСО оппозицию, — рассказал URA.RU источник в областном правительстве. — Изменился весь расклад, и он не впишется в новые реалии. Да и не в его интересах быть раздражителем». Один из политтехнологов на условиях анонимности не исключил в разговоре с URA.RU, что Сандаков будет консультировать ряд муниципальных кампаний за пределами Челябинска.

Сандаков не комментирует судьбу протестного экодвижения «Челябинск, дыши!», созданного им. Само движение, вопреки ожиданиям, так и не стало массовым, а внутри наметился раскол. В начале лета наблюдатели отметили ссору в соцсетях Сандакова с другим лидером «ЧД» Андреем Костенко.

Сандаков поддержал строительство онкологического корпуса детской больницы на территории бора в Челябинске, отметив, что он на стороне больных детей. Костенко назвал его предателем, которого волнует только будущая свобода. По данным URA.RU, Сандаков в «ЧД» пока не вернется, а управление группами в соцсетях передал экологу Дмитрию Закорлюкину.

Сандакова задержали в конце марта 2015 года. Его обвинили в мошенничестве, получении взятки и взломе чужой электронной почты. Год Сандаков провел в СИЗО, год под домашним арестом и полтора года на свободе под залогом. В 2018 году его приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. Через год он добился замены наказания на принудительные работы, которые отбывал в Оренбурге.