12 июля 2020
11 июля 2020
10 июля 2020

Что можно и что нельзя в Курганской области во время карантина. Новый список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, самокат, дети, ребенок, ограничительная лента, дети без присмотра
Новые послабления карантина в регионе ввели 10 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 10 июля разрешили работать образовательным организациям и предприятиям общественного питания, а 11 июля изменились правила въезда в регион. Для удобства читателей URA.RU объединило все ограничения и послабления в один материал.

Разрешено:

  • работать предприятиям общественного питания (кафе, ресторанам и другим);
  • работать образовательным организациям в группах до 30 человек, за исключением находящихся в торговых центрах;
  • работать турагентствам в полном объеме;
  • работать санаториям с медицинской лицензией. Клиентам нужно иметь справку об отсутствии контактов с больными коронавирусом;
  • работать кинотеатрам;
  • приезжать в Курганскую область людям, которые не имеют прописки в регионе, без справки об отсутствии COVID-19;
  • находиться на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;
  • заниматься спортом на улице и посещать фитнес-центры;
  • выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома;
  • в Кургане посещать пляж «Бабьи пески» и Голубые озера.

Запрещено:

  • проводить массовые мероприятия;
  • находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
  • распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом;
  • нарушать двухнедельный режим самоизоляции людям, прибывшим из других стран;
  • в Кургане до 29 июля посещать городские леса.

Рекомендовано:

  • при появлении первых симптомов заболевания незамедлительно обратиться за медпомощью на дому;
  • сократить до минимума посещение общественных мест. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции;
  • носить маску или респиратор, а также перчатки, где это не обязательно;
  • пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
  • сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

Жители Курганской области обязаны:

  • иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
  • соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга, при занятиях спортом на улице — в пять метров;
  • использовать маску или респиратор при посещении магазинов и других мест приобретения товаров и услуг, в зданиях аэропорта и вокзалов. В общественном транспорте еще нужно носить перчатки.

Работодатели должны:

  • измерять температуру тела работников и отстранять от работы лиц с повышенной температурой;
  • ежедневно контролировать соблюдение работниками режима изоляции и удаленного режима работы;
  • обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
  • по возможности проводить совещания с использованием аудио-, видео- и селекторной связи.

Режим самоизоляции в Круганской области из-за угрозы COVID-19 ввели 1 апреля, до сих пор его должны соблюдать лица старше 65 лет. Рост больных коронавирусом в регионе представители властей связали с новыми послаблениями и беспечностью курганцев.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...