Новые послабления карантина в регионе ввели 10 июля
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Курганской области с 10 июля разрешили работать образовательным организациям и предприятиям общественного питания, а 11 июля изменились правила въезда в регион. Для удобства читателей URA.RU объединило все ограничения и послабления в один материал.
Разрешено:
- работать предприятиям общественного питания (кафе, ресторанам и другим);
- работать образовательным организациям в группах до 30 человек, за исключением находящихся в торговых центрах;
- работать турагентствам в полном объеме;
- работать санаториям с медицинской лицензией. Клиентам нужно иметь справку об отсутствии контактов с больными коронавирусом;
- работать кинотеатрам;
- приезжать в Курганскую область людям, которые не имеют прописки в регионе, без справки об отсутствии COVID-19;
- находиться на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;
- заниматься спортом на улице и посещать фитнес-центры;
- выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома;
- в Кургане посещать пляж «Бабьи пески» и Голубые озера.
Запрещено:
- проводить массовые мероприятия;
- находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
- распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом;
- нарушать двухнедельный режим самоизоляции людям, прибывшим из других стран;
- в Кургане до 29 июля посещать городские леса.
Рекомендовано:
- при появлении первых симптомов заболевания незамедлительно обратиться за медпомощью на дому;
- сократить до минимума посещение общественных мест. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции;
- носить маску или респиратор, а также перчатки, где это не обязательно;
- пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
- сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.
Жители Курганской области обязаны:
- иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга, при занятиях спортом на улице — в пять метров;
- использовать маску или респиратор при посещении магазинов и других мест приобретения товаров и услуг, в зданиях аэропорта и вокзалов. В общественном транспорте еще нужно носить перчатки.
Работодатели должны:
- измерять температуру тела работников и отстранять от работы лиц с повышенной температурой;
- ежедневно контролировать соблюдение работниками режима изоляции и удаленного режима работы;
- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
- по возможности проводить совещания с использованием аудио-, видео- и селекторной связи.
Режим самоизоляции в Круганской области из-за угрозы COVID-19 ввели 1 апреля, до сих пор его должны соблюдать лица старше 65 лет. Рост больных коронавирусом в регионе представители властей связали с новыми послаблениями и беспечностью курганцев.
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