Количество просрочек по ипотеке в пандемию выросло на треть

Россияне не платили кредит из-за снижения доходов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В мае 2020 года число просроченных ипотечных займов в России выросло на 36% по сравнению с мартом — до 79 тысяч. Об этом говорят данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Рост был сформирован в период введенных карантинных мер. Можно ожидать некоторого увеличения этого показателя в течение следующих нескольких месяцев», — приводит слова гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина газета «Известия».

При этом почти половина долгов по жилищным кредитам имеют срок до одного месяца. По данным «Эквифакс», объем такой просрочки составил почти 600 миллионов рублей. Главными причинами неоплаты ипотеки в бюро называют снижение доходов и введение ограничительных мер, из-за которых заемщики не могли посетить банк.

В самих кредитных учреждениях утверждают, что во время режима самоизоляции россияне продолжали активно оформлять ипотеку. В мае 2020 года банки предоставили 85 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 199 миллиарда рублей, сообщает «Ридус». В прошлом году объем жилищных кредитов был меньше на 4,5%.

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