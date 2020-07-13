ОСАГО может стать полностью электронным через два года

Урегулирование убытков по ОСАГО переведут в электронную форму Фото: Анна Майорова © URA.RU

Через два года полис ОСАГО может быть стать полностью электронным. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму РФ на текущей неделе. В случае его принятия автостраховщики не смогут требовать от клиентов документы в бумажном виде для оформления выплат.

По действующему закону при страховом случае автомобилист вынужден самостоятельно собрать все документы и направить их страховщику в бумажном виде. Также потерпевший обязан предоставить на осмотр поврежденный автомобиль — нередко ради этого приходится преодолевать несколько тысяч километров до офиса страховой компании. В результате автомобилист теряет слишком много времени.

«Законопроектом предлагается исключить обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде. Также устанавливается право вести обмен документами в электронной форме, а осмотр транспортного средства — путем обмена фото- и видеоматериалами», — рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Также для сведений о ДТП будут использоваться записи с камер на дорогах. Ожидается, что предлагаемые изменения могут вступить в силу через два года.

С марта в России действует новый «двойной» полис ОСАГО, на обратной стороне которого можно указывать данные о договоре каско. Кроме того, с 28 июня в России была запущена новая система учета ОСАГО — теперь данные автовладельцев хранятся и обрабатываются в электронной базе. Вместе с тем, как заявил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, у страховых компаний появится возможность сделать ОСАГО более индивидуальным — они смогут сами устанавливать индивидуальный тариф для автовладельца в зависимости от его риска, передает телеканал 360.

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