12 июля 2020
11 июля 2020
10 июля 2020

В борьбу за место в заксобрании ЯНАО включилась еще одна партия

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция партии Яблоко в Екатеринбурге, партия яблоко
Ранее «Яблоко» не планировало идти на выборы в Заксобрание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Избирком ЯНАО заверил список кандидатов в депутаты окружного заксобрания от политической партии «Яблоко». По данным избирательной комиссии, в списке, поданном партией, числится единственный кандидат — индивидуальный предприниматель Павел Бабаев.

«Членами комиссии заверен список кандидатов в депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по одномандатным избирательным округам в количестве одного кандидата, выдвинутых в установленном порядке политической партией „Российская объединенная демократическая партия ‚Яблоко‘, — сообщили в окружной избирательной комиссии. Бабаев пойдет на выборы по Лабытнангскому одномандатному избирательному округу.

При этом, по информации URA.RU, «Яблоко» не планирует участвовать в выборах в законодательное собрание ЯНАО. В округе у партии нет своего регионального отделения, однако политическое объединение нашло возможность выставить хотя бы одного своего представителя.

Оказавшись в аналогичной ситуации партия Захара Прилепина «За правду» ранее отказалась от политической борьбы за места в ямальском парламенте. По словам представителей партии, движение не успело открыть отделение на Ямале, поэтому решило повременить с политической активностью в регионе.

Между тем, 13 июля в 18.00 заканчивается прием документов на выдвижение кандидатов в заксобрание. Пока отказано было только партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Причиной стало отсутствие согласования списков реготделения с федеральным центром.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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